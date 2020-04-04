أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت 4-4-2020 فى مصر

تباينت أسعار تداول العملات الأجنبية والعربية بالبنوك فى مصر مقابل الجنيه بالسوق المحلية المصرية، خلال تداولات الأسبوع الماضى ، وفقا لرصد موقع المال ، بشكل يومى ، على مدار الأسبوع.

وهذا المسح تجريه المال حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

متوسط أسعار العملات فى سوق الصرف المصرية

ارتفع الدولار الأمريكى فى البنوك قرشين خلال الأسبوع الماضى ، مسجلًا 15.69 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع يوم الخميس ، مقابل 15.71 جنيه للشراء ، 15.79 جنيه للبيع ببداية الأسبوع ، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى .



وفقد اليورو الأوروبي اكثر من 8 قروش خلال الستة أيام الماضية، ليصل عند مستوى 17.16 جنيه للشراء، و17.31 جنيه للبيع، وتراجع الجنيه الاسترلينى لما يقترب من جنيه كامل ليصل إلى 18.67 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.



وفيما يخص متوسط أسعار العملات العربية بالبنوك خلال الستة أيام الماضية، شهدت تراجعًا طفيفًا، ليسجل الريال السعودى 4.18 جنيه للشراءو 4.21 جنيه للبيع، وهبط الدرهم الإماراتى إلى 4.27 جنيه للشراء ، و4.31 جنيه للبيع، وجاء الدينار الكويتى عند مستوى 50.63 جنيه للشراء، 51 جنيهاً للبيع لدى البنك المركزى.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية أمس الخميس اخر التداولات الأسبوعية للعملات بالبنوك في مصر كالتالي:

أسعار العملات الأجنبية بالبنوك الحكومية



فى البنك الأهلى أكبر بنك حكومى فى مصر ، استقر سعر الدولار عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع ، بينما بلغ اليورو 16.68 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.



ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى إلى 17.89 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وبلغ الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



وعلى صعيد ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر فسجل سعر الدولار لدى ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر 15.68 جنيه 15.78 جنيه للشراء والبيع بينما بلغ سعر اليورو 16.68 جنيه 17.09 جنيه للشراء والبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 17.89 جنيه 18.82 جنيه للشراء والبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بنك مصر 4.15 جنيه،و 4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى



سجل سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، 15.8 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 16.7 جنيه للشراء، 17.11 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 17.92 جنيه للشراء 18.85 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 50.24 جنيه للشراء 50.8 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 للشراء، و4.20 جنيه للبيع. ارتفاع الجنيه مقابل الدولار

أسعار العملات الأجنبية ببنك قطر الوطنى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع ببنك قطر الوطنى.



وبلغ سعر اليورو 16.90 جنيه للشراء، و17.10 جنيه للبيع.



ووصل سعر الجنيه الاسترليني 18.343 جنيها للشراء و18.70 جنيها للبيع.



وسجل الدينار الكويتي 50.55 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.11 للشراء، 4.16 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك الإسكندرية



سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، فيما بلغ اليورو 16.88 جنيه للشراء و17.10 جنيه.



ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 18.43 جنيه للشراء و18.90 جنيه للشراء والبيع.



وسجل سعر الدرهم الإماراتي 4.17 جنيه و4.25 جنيه للشراء والبيع



وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع .

وتتغير الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب، وتشهد السوق المحلية الفترة الحالية تدفق قوي من العملات الأجنبية في ظل ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، واستثمارات الأجانب.