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أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الأحد 3-1-2021

تراجع جماعي لأسعار العملات العربية
الحسينى حسن 5:35 م, الأحد, 3 يناير 21 5:35 م, الأحد, 3 يناير 21

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تراجعت أسعار العملات العربية الرسمية أمام الجنيه، في نهاية تعاملات اليوم الأحد 3-1-2021، بينما تباينت أسعار العملات الأجنبية، بين صعود وهبوط، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من البنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

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وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم طبقًا للبنك المركزي المصري:

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه نهاية تعاملات الأحد، ليسجل 15.658 جنيه للشراء و15.791 جنيه للبيع، مقابل 15.664 جنيه للشراء و15.799 جنيه للبيع الخميس الماضي.

سعر الجنيه الإسترليني

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ليسجل 21.411 جنيه للشراء و21.604 جنيه للبيع، مقابل 21.378 جنيه للشراء و21.566 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الماضي.

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سعر اليورو

هبط سعر اليورو الرسمي أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم ليسجل 19.004 جنيه للشراء و19.172 جنيه للبيع، مقابل 19.228 جنيه للشراء و19.400 جنيه للبيع.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر الريال السعودي

هبط سعر الريال السعودي أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد، من 4.175 جنيه للشراء و4.211 جنيه للبيع، إلى 4.173 جنيه للشراء و4.209 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي

أنهى سعر الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي التعاملات، متراجعا إلى 4.262 جنيه للشراء و4.299 للبيع، مقابل 4.264 جنيه للشراء و4.301 للبيع.

سعر الدرهم الأماراتي
سعر الدرهم الأماراتي فى مصر

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم، 51.407 جنيه للشراء و51.998 للبيع، مقابل 51.468 جنيه للشراء و51.964 للبيع.

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بقلم الحسينى حسن

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