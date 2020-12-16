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أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 16-12-2020

تراجع سعر الدولار الرسمي إلى 15.636 جنيه للشراء و15.764 جنيه للبيع
الحسينى حسن 4:41 م, الأربعاء, 16 ديسمبر 20 4:41 م, الأربعاء, 16 ديسمبر 20

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تستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 16-12-2020.

وتباينت أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية الرسمية أمام الجنيه في نهاية المعاملات، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من البنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم طبقًا للبنك المركزي المصري:

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سعر الدولار

تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل 15.636 جنيه للشراء و15.764 جنيه للبيع، مقابل 15.664 جنيه للشراء و15.794 جنيه للشراء أمس الثلاثاء.

الدولار
الدولار الأمريكي

سعر اليورو

صعد سعر اليورو الرسمي أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم ليسجل 19.067 جنيه للشراء و19.230 جنيه للبيع، مقابل 19.046 جنيه للشراء و19.207 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه ليسجل 21.156 جنيه للشراء و21.336 جنيه للبيع، مقابل 20.949 جنيه للشراء و21.130 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الأمس.

سعر الريال السعودي

هبط سعر الريال السعودي أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء، من 4.175 جنيه للشراء و4.210 جنيه للبيع إلى 4.168 جنيه للشراء و4.202 جنيه للبيع.

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الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي

تراجع سعر شراء الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم، من 51.241 جنيه إلى 51.236 جنيه، بينما صعد سعر البيع إلى 51.788 جنيه، مقابل 51.736 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي

أنهى سعر الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي التعاملات، مرتفعًا إلى 4.256 جنيه للشراء و4.292 جنيه للبيع، مقابل 4.264 جنيه للشراء، و4.300 جنيه للبيع.

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بقلم الحسينى حسن

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