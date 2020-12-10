أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الخميس 10-12-2020

تستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الخميس 10-12-2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تباين أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية الرسمية أمام الجنيه في نهاية المعاملات.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من البنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم طبقًا للبنك المركزي المصري:

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار الرسمي طفيفا أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الخميس، مسجلًا 15.638 جنيه للشراء و15.772 جنيه للبيع، مقابل 15.632 جنيه للشراء و15.757 جنيه للشراء أمس الأربعاء.

سعر اليورو

هبط سعر اليورو الرسمي أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم ليسجل 18.904 جنيه للشراء و19.071 جنيه للبيع، مقابل 18.932 جنيه للشراء و19.089 جنيه للبيع.

اليورو

سعر الجنيه الإسترليني

انخفض سعر الجنيه الإسترليني الرسمي أمام الجنيه ليسجل 20.726 جنيه للشراء و20.909 جنيه للبيع، مقابل 21.035 جنيه للشراء و21.209 جنيه للبيع في نهاية تعاملات أمس.

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الخميس من 4.162 جنيه للشراء و4.197 جنيه للبيع إلى 4.168 جنيه للشراء و4.204 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الدرهم الإماراتي

أنهى سعر الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي التعاملات، مرتفعًا إلى 4.257 جنيه للشراء و4.294 جنيه للبيع، مقابل 4.255 جنيه للشراء، و4.290 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

انخفض سعر الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم، ليسجل 51.204 جنيه للشراء و51.712 جنيه للبيع، مقابل 51.245 جنيه للشراء و51.725 جنيه للبيع.