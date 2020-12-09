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أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 9-12-2020

ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية باستثناء سعر بيع الدينار الكويتي
الحسينى حسن 4:38 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 4:38 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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تستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 9-12-2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية الرسمية أمام الجنيه باستثناء الدينار الكويتي الذي تباينت أسعاره في نهاية المعاملات.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من البنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم طبقًا للبنك المركزي المصري:

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سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلًا 15.632 جنيه للشراء و15.757 جنيه للبيع، مقابل 15.615 جنيه للشراء و15.746 جنيه للشراء أمس الثلاثاء.

الدولار
سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر اليورو

صعد سعر اليورو الرسمي أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم ليسجل 18.932 جنيه للشراء و19.089 جنيه للبيع، مقابل 18.905 جنيه للشراء و19.070 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني

زاد سعر الجنيه الإسترليني الرسمي أمام الجنيه ليسجل 21.035 جنيه للشراء و21.209 جنيه للبيع، مقابل 20.790 جنيه للشراء و21.967 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الأمس.

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء من 4.167 جنيه للشراء و4.200 جنيه للبيع إلى 4.162 جنيه للشراء و4.197 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي

واختتم سعر الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي التعاملات، مرتفعًا إلى 4.255 جنيه للشراء و4.290 جنيه للبيع، مقابل 4.250 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

صعد سعر شراء الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم، ليسجل 51.245 جنيه مقابل 51.207 جنيه، بينما ارتفع نزل سعر البيع إلى 51.725 جنيه، من 51.770 جنيه أمس الثلاثاء.

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى . سعر الدينار الكويتى اليوم مقابل الجنيه المصرى
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بقلم الحسينى حسن

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