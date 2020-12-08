أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 8-12-2020

تستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 8-12-2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية الرسمية أمام الجنيه باستثناء الدينار الكويتي في نهاية المعاملات.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من البنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم طبقًا للبنك المركزي المصري:

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلًا 15.615 جنيه للشراء و15.746 جنيه للبيع، مقابل 15.607 جنيه للشراء و15.736 جنيه للشراء أمس الإثنين.

سعر اليورو

صعد سعر اليورو الرسمي أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم ليسجل 18.905 جنيه للشراء و19.070 جنيه للبيع، مقابل 18.901 جنيه للشراء و19.061 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

زاد سعر الجنيه الإسترليني الرسمي أمام الجنيه ليسجل 20.790 جنيه للشراء و20.967 جنيه للبيع، مقابل 20.685 جنيه للشراء و21.857 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الأمس. الجنيه الإسترليني

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء من 4.160 جنيه للشراء و4.197 جنيه للبيع إلى 4.162 جنيه للشراء و4.197 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

واختتم سعر الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي التعاملات، مرتفعًا إلى 4.250 جنيه للشراء و4.287 جنيه للبيع، مقابل 4.248 جنيه للشراء، و4.284 جنيه للبيع. الدرهم الأماراتي

سعر الدينار الكويتي

هبط سعر شراء الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم، ليسجل 51.207 جنيه مقابل 51.215 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع إلى 51.770 جنيه، من 51.709 جنيه أمس الإثنين.