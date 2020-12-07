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أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الإثنين 7-12-2020

استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.248 جنيه للشراء، و4.284 جنيه للبيع
الحسينى حسن 3:56 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 3:56 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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تستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 7-12-2020.

وتباينت أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية الرسمية أمام الجنيه في نهاية التعاملات، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من البنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم طبقًا للبنك المركزي المصري:

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سعر الدولار

تراجع سعر شراء الدولار الرسمي طفيفًا أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل 15.607 جنيه للشراء، و15.736 جنيه للبيع، مقابل 15.608 جنيه للشراء و15.736 جنيه للبيع أمس الأحد.

سعر اليورو

تراجع سعر اليورو الرسمي أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم ليسجل 18.901 جنيه للشراء و19.061 جنيه للبيع، مقابل 18.917 جنيه للشراء و19.078 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر الجنيه الإسترليني

انخفض سعر الجنيه الإسترليني الرسمي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 20.685 جنيه للشراء و20.857 جنيه للبيع، مقابل 20.974 جنيه للشراء و21.154 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الأمس.

سعر الريال السعودي

تراجع سعر شراء الريال السعودي أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم من 4.161 جنيه إلى 4.160 جنيه، في حين استقر سعر البيع عند 4.195 جنيه.

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سعر الدرهم الإماراتي

استقر سعر الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي في نهاية التعاملات، عند 4.248 جنيه للشراء، و4.284 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

هبط سعر الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم، ليسجل 51.215 جنيه للشراء و51.709 جنيه للبيع، مقابل 51.275 جنيه للشراء و51.713 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى . سعر الدينار الكويتى اليوم مقابل الجنيه المصرى
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بقلم الحسينى حسن

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