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أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الإثنين 30-11-2020

تراجع سعر شراء الريال السعودي ليسجل 4.158 جنيه مقابل 4.160 جنيه، في حين استقر سعر البيع عند 4.193 جنيه
الحسينى حسن 4:48 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 4:48 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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تستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 30-11-2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تباين أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية الرسمية أمام الجنيه في نهاية التعاملات.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من البنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم طبقًا للبنك المركزي المصري:

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سعر الدولار

انخفض سعر شراء الدولار الرسمي طفيفًا أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل 15.595 جنيه للشراء مقابل 15.603 للبيع، بينما ارتفع سعر البيع من 15.725 جنيه إلى 15.726 جنيه.

سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو الرسمي أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم ليسجل 18.689 جنيه للشراء و18.853 جنيه للبيع، مقابل 18.665 جنيه للشراء و18.816 للبيع نهاية تعاملات الأحد.

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اليورو الأوروبي
سعر اليورو اليوم

سعر الجنيه الإسترليني

صعد سعر الجنيه الإسترليني الرسمي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 20.824 جنيه للشراء و21.003 للبيع، مقابل 20.759 للشراء و21.929 للبيع.

سعر الريال السعودي

تراجع سعر شراء الريال السعودي أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم ليسجل 4.158 جنيه مقابل 4.160 جنيه، في حين استقر سعر البيع عند 4.193 جنيه.

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سعر الدرهم الإماراتي

زاد سعر الدرهم الإماراتي الرسمي طفيفا لدى البنك المركزي في نهاية التعاملات، ليسجل 4.245 جنيه للشراء و4.282 جنيه للبيع، مقابل 4.247 جنيه للشراء و4.281 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الأماراتي
سعر الدرهم الأماراتي فى مصر

سعر الدينار الكويتي

تراجع سعر الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم، ليسجل 50.979 جنيه للشراء و51.480 للبيع، مقابل 51.143 جنيه للشراء و51.560 للبيع نهاية تعاملات الأحد.

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بقلم الحسينى حسن

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