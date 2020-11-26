أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الخميس 26-11-2020

تستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الخميس 26-11-2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع أسعار جميع العملات الأجنبية، بينما تباينت أسعار العملات العربية الرسمية أمام الجنيه في نهاية التعاملات.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من البنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم طبقا للبنك المركزي المصري:

سعر الدولار

زاد سعر الدولار الرسمي طفيفًا أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليسجل 15.598 جنيه للشراء و15.725 جنيه للبيع، مقابل 15.594 جنيه للشراء و15.724 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو الرسمي أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم ليسجل 18.562 جنيه للشراء و18.715 جنيه للبيع، مقابل 18.528 جنيه للشراء و18.685 جنيه للبيع نهاية تعاملات أمس.

اليورو

سعر الجنيه الإسترليني

صعد سعر الجنيه الإسترليني الرسمي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 20.824 جنيه للشراء و20.995 جنيه للبيع، مقابل 20.780 جنيه للشراء و 21.959 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم ليسجل 4.159 جنيه للشراء و4.193 جنيه للبيع، مقابل 4.158 جنيه للشراء و4.192 جنيه للبيع الأربعاء.

الريال السعودي

سعر الدرهم الإماراتي

زاد سعر شراء الدرهم الإماراتي الرسمي طفيفا لدى البنك المركزي في نهاية التعاملات، ليسجل 2.246 جنيه، مقابل 2.245 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 4.281 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

تراجع سعر الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم، ليسجل 50.987 جنيه للشراء و51.474 جنيه للبيع، مقابل 50.998 جنيه للشراء و51.493 جنيه للبيع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.