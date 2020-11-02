أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الإثنين 2-11-2020

العملات العربية تشهد صعودًا جماعيًا

تستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 2-11-2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تباين أسعار العملات الأجنبية الرسمية أمام الجنيه، في حين شهدت العملات العربية صعودًا جماعيًا في نهاية التعاملات.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من البنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم طبقا للبنك المركزي المصري:

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار الرسمي طفيفًا أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل 15.657 جنيه للشراء و15.783 جنيه للبيع، مقابل 15.647 جنيه للشراء و15.775 جنيه للبيع أمس الأحد. الدولار الأمريكي

سعر اليورو

صعد سعر اليورو الرسمي أمام الجنيه بنهاية التعاملات ليسجل 18.244 جنيه للشراء و 18.392 جنيه للبيع، مقابل 18.224 جنيه للشراء و 18.380 جنيه للبيع نهاية تعاملات الأمس.

سعر الجنيه الإسترليني

انخفض سعر الجنيه الإسترليني الرسمي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 20.221 جنيه للشراء، و20.386 جنيه للبيع، مقابل 20.244 جنيه للشراء و20.418 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

زاد سعر الريال السعودي أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم مسجلًا 4.174 جنيه للشراء و4.208 جنيه للبيع، مقابل 4.172 جنيه للشراء و4.206 جنيه للبيع أمس. الريال السعودي

سعر الدرهم الإماراتي

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي في نهاية التعاملات، ليسجل 4.262 جنيه للشراء و4.297 جنيه للبيع، مقابل 4.259 جنيه للشراء و4.295 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

صعد سعر الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم، ليسجل 51.112 جنيه للشراء و51.593 جنيه للبيع، مقابل 51.102 جنيه للشراء و51.537 جنيه للبيع.

الجدول التالى يوضح أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات اليوم الإثنين 2-11-2020: