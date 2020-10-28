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أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 28-10-2020

التعاملات شهدت تراجع الدينار الكويتي، بينما ارتفع سعر الريال السعودي
الحسينى حسن 5:02 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20 5:02 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20

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تستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 28-10-2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية الرسمية أمام الجنيه في ختام التعاملات.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من البنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

وفيما يلي أسعار العملات الرسمية فى مصر اليوم طبقا للبنك المركزي المصري:

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سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار الرسمي قليلًا أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلًا 15.647 جنيه للشراء و15.774 جنيه للبيع، مقابل 15.646 جنيه للشراء و15.772 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.

الدولار
الدولار الأمريكي

سعر اليورو

تراجع سعر اليورو الرسمي أمام الجنيه بنهاية التعاملات ليسجل 18.353 جنيه للشراء و 18.508 جنيه للبيع، مقابل 18.498 جنيه للشراء و 18.653 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.

سعر الجنيه الإسترليني

انخفض سعر الجنيه الإسترليني الرسمي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل 20.263 جنيه للشراء، و20.434 جنيه للبيع، مقابل 20.418 جنيه للشراء و20.584 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي

صعد سعر الريال السعودي طفيفًا أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم مسجلًا 4.172 جنيه للشراء و4.206 جنيه للبيع، مقابل 4.171 جنيه للشراء و4.205 جنيه للبيع الثلاثاء.

الريال السعودي

سعر الدرهم الإماراتي

استقر سعر شراء الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي في نهاية التعاملات، عند 4.259 جنيه، بينما زاد سعر البيع الى 4.295 جنيه للشراء و4.294 جنيه نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

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سعر الدينار الكويتي

تراجع سعر الدينار الكويتي الرسمي في نهاية التعاملات اليوم، ليسجل 51.154 جنيه للشراء و51.586 جنيه للبيع، مقابل 51.159 جنيه للشراء و51.642 جنيه للبيع.

الجدول التالى يوضح أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 28-10-2020:

العملةشراءبيع
دولار أمريكى15.647615.7746
يورو18.353118.5083
جنيــه إسترليـنى20.263620.4344
دولار كنـدى11.790811.8901
كرون دانمركى2.46642.4869
كرون نرويجى1.67431.6887
كرون ســويدى1.76971.7847
فرنك سويسرى17.157517.3043
100 ين يابانى14.996715.1228
ريـــال سعـــودى4.17224.2063
دينــار كويتى51.154351.5864
درهم اماراتى4.25964.2950
دولار اســـترالى11.064411.1558
دينــار البحــرين41.499041.8413
ريـــال عمـــانى40.637840.9783
ريـــال قطــــرى4.29644.3319
دينـار اردنـى22.038922.2805
يوان صينى2.32992.3495
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بقلم الحسينى حسن

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