أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 17ـ3ـ2020 في البنوك المصرية

واصلت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء 17 -3-2020.

وترصد “المال” خلال التعاملات الصباحية أسعار العملات الأجنبية كالدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والريال السعودى فى عدد من البنوك أبرزها “الأهلى ومصر والتجارى الدولى”.

وتتيح البنوك المصرية أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والاسترلينى والفرنك)، إضافة للعملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتي والريال القطرى)، وتتغير الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب .

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار بالبنك الأهلى، أكبر بنك حكومى فى مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

أما على مستوى سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى فسجل 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع .

بينما بلغ سعر اليورو بأكبر بنك حكومى فى مصر 17.3 جنيه للشراء ، 17.67 جنيها للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى إلى 19.20 جنيه للشراء، 19.88 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

أما الدولار ببنك مصر ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر فسجل نفس الاسعار فى البنك الاهلى ، حيث بلغ 15.68 جنيه و15.78 جنيه للشراء والبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى بنك مصر 4.15 جنيه، 4.20 جنيه، كما بلغ سعر اليورو 17.30 جنيه و17.67 جنيه للشراء والبيع . انخفاض سعر الدولار

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.20 جنيه و19.88 جنيه للشراء والبيع .

أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

أما سعر الدولار فى التجارى الدولى أكبر بنك خاص فسجل 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع وهى نفس اسعار العملة الخضراء امس.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.33 جنيه و19.91 جنيه للشراء والبيع .

بينما بلغ اليورو 17.32 جنيه و17.70 جنيه .

وسجل سعر الدرهم الإماراتى 4.27 جنيه و4.29 جنيه للشراء والبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.18 جنيه، 4.20 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ببنك قطر الوطنى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع ببنك قطر الوطنى، كما بلغ سعر اليورو 17.32 جنيه للشراء، 17.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.23 جنيه للشراء و19.91 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.15 للشراء 4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء 4.29 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع بالبنك العربى الأفريقى الدولى.

وبلغ سعر اليورو 17.32 جنيه للشراء، 17.69 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى 19.22 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 50.64 جنيه للشراء 51.11 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال السعودى 4.15 للشراء، 4.20 للبيع.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا لحسابات البنك المركزى

استقر متوسط سعر الدولار أمس عند مستوى 15.69 جنيه للشراء ، 15.79 جنيه للبيع ، وهى نفس مستويات اول أمس.

وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.13 جنيه للشراء، 51.49 جنيه للبيع لدى البنك المركزى ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 للبيع .

كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء، 17.89 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.27 جنيه للشراء، 20.39 جنيه للبيع .