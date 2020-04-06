أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الإثنين 6ـ4ـ2020 في البنوك المصرية

تواصل أسعار العملات العربية والأجنبية الاستقرار أمام الجنيه المصرى فى بداية تعاملات اليوم الإثنين 6-4-2020 بالبنوك المصرية التى تتيح أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والاسترلينى والفرنك)، إضافة للعملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتي والريال القطري).

وترصد “المال” فى التقرير التالى أسعار العملات فى أكبر البنوك المصرية مثل “الأهلى ومصر والتجارى الدولى والعربى الإفريقى وغيرها” حيث تتغير الأسعار لدى هذه البنوك وفقًا لقانون العرض والطلب.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

ارتفاع الجنيه مقابل الدولار

سجل سعر الدولار بالبنك الأهلى بأكبر بنك حكومى فى مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

فى حين بلغ سعر اليورو 16.89 جنيه للشراء، 17.14 جنيها للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى إلى 19.16 جنيه للشراء، 19.58 جنيه للبيع.

أما سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى فسجل 4.13 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

أما سعر الدولار لدى بنك مصر ،فسجل 15.68 جنيه 15.78 جنيه للشراء والبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.9 جنيه 17.14 جنيه للشراء والبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.21 جنيه 19.58 جنيه للشراء والبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى ببنك مصر، ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر 4.13 جنيه، 4.20 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك العربى الإفريقى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع بالبنك العربى الإفريقى، كما بلغ اليورو 17.1 جنيه 17.33 جنيه، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.42 جنيه 19.71 جنيه للشراء والبيع .

وسجل سعر الدرهم الإماراتى 4.26 جنيه 4.30 جنيه للشراء والبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.14 جنيه، 4.20 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بميد بنك

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع بميد بنك “مصر-ايران للتنمية”.

كما بلغ سعر اليورو 17.02 جنيه للشراء، 17.33 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.39 جنيه للشراء 19.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي 4.16 للشراء 4.21 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، 15.8 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 17.1 جنيه للشراء، 17.32 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.41 جنيه للشراء 19.7 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 49.78 جنيه للشراء 50.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 للشراء، 4.19 -للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالعقارى المصرى العربى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع بالبنك العقارى المصرى، وبلغ سعر اليورو 17.1 جنيه للشراء، 17.32 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.41 جنيه للشراء 19.7 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتى 49.78 جنيه للشراء 50.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 للشراء، 4.19 -للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع ببنك الاسكندرية، وبلغ سعر اليورو 17.1 جنيه للشراء، 17.32 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.41 جنيه للشراء 19.7 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتى 49.78 جنيه للشراء 50.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 للشراء، 4.19 -للبيع.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا لحسابات البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.69 جنيه للشراء ، 15.79 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات أمس الأحد.

وبلغ سعر الريال السعودى 4.16 جنيه للشراء، 4.19 للبيع .

كما بلغ سعر اليورو 17.14 جنيه للشراء، 17.25 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.54 جنيه للشراء، 19.66 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.26 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع لدى البنك المركزى.