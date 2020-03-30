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أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الإثنين 30ـ3ـ2020 فى البنوك المصرية

شهدت استقراراً كبيراً أمام العملة المحلية
أحمد الدسوقي 10:43 ص, الأثنين, 30 مارس 20 10:43 ص, الأثنين, 30 مارس 20

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واصلت العملات الأجنبية استقرارها بشكل كبير أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية لليوم الإثنين 30-3-2020 داخل البنوك المصرية.

وتتيح البنوك أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والاسترلينى والفرنك)، إضافة للعملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتي والريال القطري).

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد قال أمس فى تصريحات تليفزيونية إنه من الوارد أن يحدث انخفاض آخر في قيمة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة .

وتتغير الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب، وتشهد السوق المحلية الفترة الحالية تدفق قوى من العملات الأجنبية فى ظل ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، واستثمارات الأجانب.

وتنشر “المال” الأسعار بعدد من البنوك الكبرى فى مصر أبرزها ” الاهلى ومصر والتجارى الدولى والعربى الافريقى ومصرف ابو ظبى الاسلامى”

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

وسجل سعر الدولار بأكبر بنك حكومى فى مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر اليورو 16.68 جنيه للشراء، 17.09 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى إلى 17.89 جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

أما أسعار العملات ببنك مصر فلم تختلف كثيراً عن نظيرتها فى البنك الاهلى ، حيث سجل الدولار فى ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر فسجل 15.68 جنيه 15.78 جنيه للشراء والبيع.

كما بلغ سعر اليورو 16.68 جنيه 17.09 جنيه للشراء والبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 17.89 جنيه 18.82 جنيه للشراء والبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بنك مصر 4.15 جنيه، 4.20 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك إتش إس بي سي

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع ببنك hsbc، كما بلغ اليورو 16.73 جنيه 17.11 جنيه، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 17.94 جنيه 18.85 جنيه للشراء والبيع .

وبلغ سعر الدرهم الإماراتى 4.27 جنيه 4.30 جنيه للشراء والبيع، فى حين قدر سعر الريال السعودى 4.18 جنيه، 4.20 جنيه.

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أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.7 جنيه للشراء، 17.11 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 17.92 جنيه للشراء 18.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي 4.16 للشراء 4.21 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، 15.8 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 16.7 جنيه للشراء، 17.11 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 17.92 جنيه للشراء 18.85 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 50.24 جنيه للشراء 50.8 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 للشراء، 4.20 -للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية بمصرف أبو ظبى الإسلامى

سجل سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، 15.8 جنيه للبيع بمصرف أبو ظبى الإسلامى، وبلغ سعر اليورو 16.7 جنيه للشراء، 17.11 جنيه للبيع.

وقدر سعر الجنيه الاسترليني 17.92 جنيه للشراء 18.85 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 50.24 جنيه للشراء 50.8 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 للشراء، 4.20 -للبيع.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا لحسابات البنك المركزى

واصل متوسط سعر الدولار 15.69 جنيه للشراء ، 15.79 جنيه للبيع لمدة اسبوع وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى.

كما بلغ سعر اليورو 16.90 جنيه للشراء، 17.02 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 18.28 جنيه للشراء، 18.93 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.34 جنيه للشراء، 51.86 جنيه للبيع لدى البنك المركزى ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 للبيع .

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بقلم أحمد الدسوقي

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