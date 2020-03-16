أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الإثنين 16-3-2020 فى البنوك المصرية

سجل سعر الدولار بالبنك الأهلى، أكبر بنك حكومى فى مصر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع

تشهد أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية لليوم الإثنين 16-3-2020 ، نوعاً من الاستقرار باستثناء الدولار الذى يواصل الارتفاع ، حيث قفز متوسط سعر العملة الخضراء أمس نحو 3 قروش كاملة أمام العملة المحلية.

وتتيح البنوك المصرية أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والاسترلينى والفرنك)، إضافة للعملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتي والريال القطرى) ، وتتغير الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب .

وشهدت السوق المحلية الفترة الماضية تدفقا قويا من العملات الأجنبية فى ظل ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج ، واستثمارات الأجانب .

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار بالبنك الأهلى ، أكبر بنك حكومى فى مصر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر اليورو 17.3 جنيه للشراء ، 17.67 جنيها للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى إلى 19.20 جنيه للشراء، 19.88 جنيه للبيع.

وعلى مستوى سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى فسجل 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

العملات الأجنبية

أما الدولار ببنك مصر ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر فسجل 15.65 جنيه و15.75 جنيه للشراء والبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.20 جنيه و19.88 جنيه للشراء والبيع .

وبلغ سعر الريال السعودى بنك مصر 4.15 جنيه، 4.20 جنيه ، كما بلغ سعر اليورو 17.30 جنيه و17.67 جنيه للشراء والبيع .

أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى ، أكبر بنك خاص فى مصر .

بينما بلغ اليورو 17.32 جنيه و17.70 جنيه .

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.33 جنيه و19.91 جنيه للشراء والبيع .

وسجل سعر الدرهم الإماراتى 4.27 جنيه و4.29 جنيه للشراء والبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.18 جنيه، 4.20 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بمصرف أبو ظبى الإسلامى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع بمصرف أبو ظبى الإسلامى، كما بلغ سعر اليورو 17.32 جنيه للشراء، 17.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.23 جنيه للشراء و19.91 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.15 للشراء 4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء 4.29 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع بالبنك العربى الأفريقى الدولى.

وبلغ سعر اليورو 17.32 جنيه للشراء، 17.69 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى 19.22 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 50.64 جنيه للشراء 51.11 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال السعودى 4.15 للشراء، 4.20 للبيع.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا لحسابات البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.69 جنيه للشراء ، 15.79 جنيه للبيع ، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات أمس.

كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء، 17.89 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.27 جنيه للشراء، 20.39 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.13 جنيه للشراء، 51.49 جنيه للبيع لدى البنك المركزى ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 للبيع .