أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الإثنين 11-5-2020 في البنوك المصرية

تشهد أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المحلى اليوم الإثنين الموافق 11-5-2020 فى البنوك المصرية استقراراً نسبياً.

وتتغير أسعار العملات وفقًا لقانون العرض والطلب، وتتيح البنوك المصرية أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والاسترلينى والفرنك)، إضافة للعملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتى والريال القطرى).

وكشف البنك المركزي ، مؤخراً عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي ليسجل نحو 37.04 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل نحو 40.11 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، بتراجع قدره 3.1 مليار دولار تقريبًا.

وترصد “المال” فى التقرير التالى أسعار العملات بعدد من البنوك المصرية:

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار بأكبر بنك حكومى فى مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.82 جنيه للشراء، 17.09 جنيها للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى إلى 19.28 جنيه للشراء، 19.53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

وسجل سعر الدولار بثانى أكبر بنك حكومى فى مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.82 جنيه للشراء، 17.09 جنيها للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى ببنك مصر إلى 19.28 جنيه للشراء، 19.53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك إتش إس بى سى

سجل سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، 15.8 جنيه للبيع ببنك hsbc، كما بلغ اليورو 16.89 جنيه 17.12 جنيه، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.33 جنيه 19.55 جنيه للشراء والبيع ، وسجل سعر الدرهم الإماراتى 4.27 جنيه 4.30 جنيه للشراء والبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه، 4.20 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.84 جنيه للشراء، 17.11 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.31 جنيه للشراء 19.55 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.16 للشراء 4.21 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 16.84 جنيه للشراء، 17.11 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.305 جنيه للشراء 19.55 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 49.78 جنيه للشراء 50.83 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.13 للشراء، 4.20 -للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك التعمير والاسكان

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.84 جنيه للشراء، 17.11 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.31 جنيه للشراء 19.55 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.16 للشراء 4.21 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا لحسابات البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.69 جنيه للشراء ، 15.79 جنيه للبيع ، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات أمس حيث استقر عند نفس المستوى لأكثر من 50 يوم متواصلة.

كما بلغ سعر اليورو 16.92 جنيه للشراء، 17.04 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.39 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.46 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع لدى البنك المركزى ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 للبيع .