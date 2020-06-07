أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الأحد 7-6-2020 في البنوك المصرية

تستعرض “المال” أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد الموافق7-6-2020 فى البنوك المصرية، حيث تشهد أسعار اليورو والجنيه الاسترليني والريال والدرهم والدولار ارتفاعًا في ظل انخفاض تدفقات النقد الأجنبي نحو مصر .

وتتيح البنوك المصرية أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والإسترلينى والفرنك)، إضافة للعملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتى والريال القطرى). عملات عالمية

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

وسجل سعر الدولار 16.15 جنيه للشراء، 16.25 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.21 جنيه للشراء، 18.49 جنيها للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك 20.32جنيه للشراء، 20.68 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.37 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار 16.15 جنيه للشراء، 16.25 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.21 جنيه للشراء، 18.49 جنيها للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك 20.32جنيه للشراء، 20.68 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.37 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك “إتش إس بى سى”

سجل سعر الدولار 16.17 جنيه للشراء، 16.27 جنيه للبيع ببنك “hsbc”، كما بلغ اليورو 18.10 جنيه 18.34 جنيه، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 20.21 جنيه 20.47 جنيه للشراء والبيع ، وسجل الريال السعودي 4.31 جنيه 4.33 جنيه للشراء والبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي 4.40 جنيه و 4.43 جنيه للشراء والبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 16.17 جنيها للشراء 16.27 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.23 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 20.34 جنيه للشراء 20.71 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.2 للشراء 4.34 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.34 جنيه للشراء 4.42 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 16.17جنيه للشراء، 16.27جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 18.23جنيه للشراء، 18.52جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 20.34 جنيه للشراء 20.71 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 50.12 جنيه للشراء 52.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.23 للشراء، 4.33 -للبيع.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا لحسابات البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 16.14 جنيه للشراء ،16.24 جنيه للبيع ، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضى.

كما بلغ سعر اليورو 18.14 جنيه للشراء، 18.26 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 20.25 جنيه للشراء، 20.37 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدينار الكويتى 52.37 جنيه للشراء، 52.85جنيه للبيع لدى البنك المركزى ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.3 جنيه للشراء، 4.32 للبيع .