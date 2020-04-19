أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الأحد 19-4-2020 فى البنوك المصرية

البنوك في عطلة اليوم الأحد

ترصد “المال” أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المحلى اليوم الأحد الموافق 19-4-2020 فى البنوك المصرية والتي تشهد استقرارًا عند نفس مستوى تعاملات الخميس الماضى بسبب عطلة البنوك التى قررها البنك المركزى بمناسبة أعياد الربيع.

وتتيح البنوك المصرية أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والاسترلينى والفرنك)، إضافة للعملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتى والريال القطرى).

وتتغير أسعار العملات وفقًا لقانون العرض والطلب، وتشهد السوق المحلية الفترة الحالية تدفقا قويا من العملات الأجنبية فى ظل ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، واستثمارات الأجانب. عملات عالمية

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

وسجل سعر الدولار بأكبر بنك حكومى فى مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.03 جنيه للشراء، 17.22 جنيها للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى إلى 19.53 جنيه للشراء، 19.77 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

أما الدولار فى ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر فسجل 15.68 جنيه 15.78 جنيه للشراء والبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.03 جنيه للشراء، 17.22 جنيها للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.53 جنيه للشراء، 19.77 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بنك مصر 4.12 جنيه، 4.20 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك إتش إس بى سى

سجل سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، 15.8 جنيه للبيع ببنك hsbc، كما بلغ اليورو 17.04 جنيه 17.24 جنيه، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.56 جنيه 19.8 جنيه للشراء والبيع ، وسجل سعر الدرهم الإماراتى 4.27 جنيه 4.30 جنيه للشراء والبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه، 4.20 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.06 جنيه للشراء، 17.20 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.57 جنيه للشراء 19.8 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.16 للشراء 4.21 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، 15.8 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 17.04 جنيه للشراء، 17.24 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.55 جنيه للشراء 19.79 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 49.78 جنيه للشراء 50.19 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.13 للشراء، 4.20 -للبيع.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا لحسابات البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.69 جنيه للشراء ، 15.79 جنيه للبيع ، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى.

كما بلغ سعر اليورو 17.07 جنيه للشراء، 17.19 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.61 جنيه للشراء، 19.73 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.81 جنيه للشراء، 50.15 جنيه للبيع لدى البنك المركزى ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 للبيع .

جدول يوضح أسعار العملات فى عدد من البنوك