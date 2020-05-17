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أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية

سجل سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، 15.8 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى
سيد بدر 11:01 ص, الأحد, 17 مايو 20 11:01 ص, الأحد, 17 مايو 20

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تستعرض “المال” أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد الموافق 17-5-2020 فى البنوك المصرية، حيث تشهد أسعار الدولار والدرهم الإماراتى والريال السعودى استقرارًا نسبيًا مقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضى، بينما اختلفت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني بشكل طفيف وفقًا للقوائم السعرية في البنوك.

وتتيح البنوك المصرية أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والإسترلينى والفرنك)، إضافة للعملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتى والريال القطرى).

وتتغير أسعار العملات وفقًا لقانون العرض والطلب، وتشهد السوق المحلية خلال الفترة الحالية تدفقا قويا من العملات الأجنبية فى ظل ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، واستثمارات الأجانب.

عملات عالمية

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

وسجل سعر الدولار 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.92 جنيه للشراء، 17.12 جنيها للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك 18.98 جنيه للشراء، 19.31 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.1 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.92 جنيه للشراء، 17.12 جنيها للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك 18.98 جنيه للشراء، 19.31 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.1 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك “إتش إس بى سى”

سجل سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، 15.8 جنيه للبيع ببنك “hsbc”، كما بلغ اليورو 16.92 جنيه 17.1 جنيه، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 19.13 جنيه 19.34 جنيه للشراء والبيع ، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه 4.21 جنيه للشراء والبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي 4.27 جنيه و4.30 جنيه للشراء والبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.94 جنيه للشراء، 17.14 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 19 جنيه للشراء 19.33 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.16 للشراء 4.21 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، 15.8 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 16.94 جنيه للشراء، 17.14 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 19 جنيه للشراء 19.33 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 48.67 جنيه للشراء 51.15 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.10 للشراء، 4.20 -للبيع.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا لحسابات البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.69 جنيه للشراء ، 15.79 جنيه للبيع ، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى.

كما بلغ سعر اليورو 16.94 جنيه للشراء، 17.05 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 19.14 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.65 جنيه للشراء، 51.14 جنيه للبيع لدى البنك المركزى ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 للبيع .

جدول يوضح أسعار العملات فى عدد من البنوك

 الدولار اليورو الجنيه الاسترليني الريال السعودي الدرهم الإماراتي 
البنكشراءبيعشراءبيعشراءبيعشراءبيعشراءبيع
مصر15.6815.7816.9217.1218.9819.314.14.24.254.3
الأهلي15.6815.7816.9217.1218.9819.314.14.24.254.3
قطر الوطني15.715.816.9417.141919.284.184.214.274.3
كريدي أجريكول15.715.816.9617.119.1319.344.164.214.274.3
الكويت الوطني15.715.816.9517.119.1319.344.154.224.254.31
العربي الأفريقي الدولي15.715.816.9417.141919.334.164.214.254.3
بلوم15.715.816.9517.119.1319.344.184.214.274.3
hsbc15.715.816.9217.119.1319.344.184.214.274.3
المصري الخليجي15.715.816.9417.151919.344.114.214.244.3
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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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