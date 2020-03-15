أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الأحد 15-3-2020 في البنوك المصرية

أعلنت البنوك المصرية أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المحلى خلال التعاملات الصباحية لليوم الأحد 15-3-2020 ، الدولار واليورو والجنيه الإسترلينى والدرهم الإماراتى والريال السعودى فى عدد من البنوك .

وتتيح البنوك المصرية أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والاسترلينى والفرنك)، إضافة للعملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتي والريال القطري).

وتتغير الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب ، وتشهد السوق المحلية الفترة الحالية تدفق قوى من العملات الأجنبية فى ظل ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، واستثمارات الأجانب .

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

وسجل سعر الدولار بأكبر بنك حكومى فى مصر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.3 جنيه للشراء، 17.67 جنيها للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى إلى 19.20 جنيه للشراء، 19.88 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

أما الدولار فى ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر فسجل 15.65 جنيه و15.75 جنيه للشراء والبيع ، كما بلغ سعر اليورو 17.30 جنيه و17.67 جنيه للشراء والبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.20 جنيه و19.88 جنيه للشراء والبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بنك مصر 4.15 جنيه، 4.20 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك إتش إس بي سي

سجل سعر الدولار 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع ببنك hsbc ، كما بلغ اليورو 17.32 جنيه و17.70 جنيه، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.33 جنيه و19.91 جنيه للشراء والبيع ، وسجل سعر الدرهم الإماراتى 4.27 جنيه و4.29 جنيه للشراء والبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.18 جنيه، 4.20 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 15.67 جنيه للشراء 15.77 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.32 جنيه للشراء، 17.70 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.23 جنيه للشراء و19.91 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.15 للشراء 4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء 4.29 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 17.32 جنيه للشراء، 17.69 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.22 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 50.64 جنيه للشراء 51.11 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 للشراء، 4.20 -للبيع.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا لحسابات البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء ، 15.76 جنيه للبيع ، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى.

كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء، 17.89 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.27 جنيه للشراء، 20.39 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.13 جنيه للشراء، 51.49 جنيه للبيع لدى البنك المركزى ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 للبيع .

جدول يوضح أسعار العملات فى عدد من البنوك