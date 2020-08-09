بنـــوك

أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الأحد 9-8-2020 في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر الدولار 15.91 جنيه للشراء 16.01 جنيه للبيع وفقًا لموقع البنك المركزى
سيد بدر 12:47 م, الأحد, 9 أغسطس 20 12:47 م, الأحد, 9 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تستعرض “المال” أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 9-8-2020 فى البنوك المصرية، حيث تتغير أسعار اليورو والجنيه الاسترليني والريال والدرهم والدولار وفقًا للعرض والطلب وتغير تدفقات النقد الأجنبي نحو السوق المحلية .

وتتيح البنوك المصرية أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والإسترلينى والفرنك)، إضافة إلى العملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتى والريال القطرى).

عملات عالمية

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

وسجل سعر الدولار 15.91 جنيه للشراء، 16.01 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.7 جنيها للشراء، 19.02 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك 20.7 جنيه للشراء، 21.05 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.15 جنيه للشراء و 4.26 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.35 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار 15.91 جنيه للشراء، 16.01 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.7 جنيها للشراء، 19.02 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك 20.7 جنيه للشراء، 21.05 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.15 جنيه للشراء و 4.26 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.35 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 15.91 جنيه للشراء 16.01 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.7 جنيها للشراء، 19.02 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 20.7 جنيه للشراء 21.05 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.13 للشراء 4.27 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.27 جنيه للشراء 4.35 جنيه للبيع والدينار الكويتي 49.33 جنيه للشراء 53.32 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.91 جنيه للشراء، 16.01 للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 18.83 للشراء، 19.08 جنيها للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 20.86 جنيه للشراء 21.11 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 للشراء، 4.27 جنيها للبيع.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا لحسابات البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.91 جنيه للشراء ، 16.01 جنيه للبيع ، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضى.

كما بلغ سعر اليورو 18.85 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 20.9 جنيه للشراء، 21.07 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدينار الكويتى 52.06 جنيه للشراء، 52.49 جنيه للبيع لدى البنك المركزى ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.24 جنيه للشراء، 4.27 للبيع والدرهم الإماراتي 4.33 جنيه للشراء و 4.36 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

اقرأ أيضاً

أسعار العملات اليوم الخميس 6-8-2020 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 10:18 ص, الخميس, 6 أغسطس 20

أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الأحد 26-7-2020 في البنوك المصرية

سيد بدر 12:31 م, الأحد, 26 يوليو 20

أسعار العملات مقابل الجنيه خلال الأسبوع الماضي في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 10:38 ص, الجمعة, 24 يوليو 20

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:02 ص, الثلاثاء, 21 يوليو 20

أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الأحد 19-7-2020 في البنوك المصرية

سيد بدر 12:15 م, الأحد, 19 يوليو 20

أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الأحد 12-7-2020 في البنوك المصرية

سيد بدر 11:03 ص, الأحد, 12 يوليو 20