أسعار العملات أمام الجنيه السبت 13-6-2020 في مصر

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك موجة من الارتفاع مقابل الجنيه المصري تتخطى حاجز 10 قروش في أغلب البنوك، على مستوى اليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي.

وارتفع اليورو أكثر من 1.09%، خلال تداولات الأسبوع الماضي، مقابل الجنيه، بقيمة 22 قرشًا في أغلب البنوك لتواصل أسعار اليورو الأوروبي ارتفاعها وتسجل أعلى مستوى خلال 278 يومًا الماضية.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفي وفقًا لحسابات البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات أمس.

كما بلغ سعر اليورو 18.27 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 20.42 جنيه للشراء، و20.70 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى 52.37 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع لدى البنك المركزى، وبلغ سعر الريال السعودى 4.22 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

وسجل سعر الدولار 16.12 جنيه للشراء، 16.22و جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.26 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك 20.40 جنيه للشراء، و20.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.37 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك قطر الوطنى

سجل سعر الدولار 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع ببنك قطر الوطنى ، كما بلغ اليورو 18.26 جنيه و18.48 جنيه، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 20.40 جنيه، و20.69 جنيه للشراء والبيع.

وسجل الريال السعودي 4.30 جنيه، و4.32 جنيه للشراء والبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي 4.39 جنيه، و4.42 جنيه للشراء والبيع.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.26 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك إلى 20.40 جنيه للشراء، و20.69 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.37 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

العملات المعدنية المصرية

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.23 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 20.34 جنيه للشراء، و20.71 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.2 للشراء، و4.34 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.22 جنيه للشراء، و4.38 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.10 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 20.29 جنيه للشراء، و20.72 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.14 للشراء، و4.29 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.34 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 16.13 للشراء، 16.23 جنيه للبيع بالبنك التجاري الدولي، وبلغ سعر اليورو 18.27 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 20.42 جنيه للشراء، و20.70 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتى 50.12 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.23 للشراء، و4.33 للبيع.