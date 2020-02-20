أسعار العملات أمام الجنيه الخميس 20-2-2020 في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات استقرارًا نسبيًّا على صعيد العملات الخمس، في البنوك المحلية بمصر خلال تعاملات الأسبوع الحالي، لتسجل نهاية التداولات الأسبوعية لليوم الخميس الموافق 20-2- 2020 في البنوك المصرية، وفقًا لحصر جريدة “المال” الذي تُجريه بشكل يومي أسعار الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والدرهم الإماراتي والريال السعودي، في عدد من البنوك.

وتتيح البنوك المصرية أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والاسترليني والفرنك)، إضافة للعملات العربية (الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال القطرى).

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

فى أكبر بنك حكومى فى مصر سجل سعر الدولار لدى البنك الأهلى 15.58 جنيه للشراء، و15.86 للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.81 جنيه للشراء، و16.94 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى إلى 20.24 جنيه للشراء، و20.39 جنيه للبيع.

وعلى صعيد الدينار الكويتى سجل 51.58 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.14 جنيه، و4.18 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

أما الدولار فى ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر فسجل 15.58 جنيه للشراء، و15.86 للبيع.

فى حين بلغ سعر اليورو 16.81 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.24 جنيه للشراء، و20.39 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.14 جنيه، و4.18 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك القاهرة

سجل سعر الدولار بثالث أكبر بنك حكومى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع ببنك القاهرة، كما بلغ سعر اليورو 16.87 جنيه للشراء، و17.00 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 20.31 جنيه للشراء، و20.48 جنيه للبيع، وحقق الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.14 جنيه، و4.18 جنيه.

كما تعلن البنوك يوميًّا أسعار تلك العملات في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وتقوم بتحديثها وفقًا لمتطلبات العرض والطلب، استنادًا إلي منظومة تحرير سعر الصرف التي دشنها البنك المركزي المصري، مطلع فبراير 2016، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي جري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.