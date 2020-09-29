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أسعار العملات أمام الجنيه الثلاثاء 29-9-2020 في البنوك المصرية

تتيح البنوك المصرية أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والإسترلينى والفرنك)، إضافة إلى العملات العربية
‫محمود الصباغ‬‎ 11:54 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 11:54 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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تستعرض «المال» أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه الثلاثاء 29-9-2020 فى البنوك المصرية، حيث تتغير أسعار اليورو والجنيه الإسترليني والريال والدرهم والدولار، وفقًا للعرض والطلب وتغير تدفقات النقد الأجنبي نحو السوق المحلية.

وتتيح البنوك المصرية أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والإسترلينى والفرنك)، إضافة إلى العملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتى والريال القطرى).

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلى

وسجل سعر الدولار 15.83 جنيه للشراء، 15.93 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.69 جنيها للشراء، 18.98 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك 20.87 جنيه للشراء، 21.27 جنيه للبيع. وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.13 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

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وقدر سعر الدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للشراء 4.33 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

وسجل سعر الدولار 15.83 جنيه للشراء، 15.93 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.69 جنيها للشراء، 18.98 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك 20.87 جنيه للشراء، 21.27 جنيه للبيع. وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.13 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

اليورو
سندات يورو

أما الدرهم الإماراتي فقدر سعره بـ 4.28 جنيه للشراء 4.33 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 15.82 جنيه للشراء 15.92 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.69 جنيها للشراء، 18.98 جنيه للبيع.

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ووصل سعر الجنيه الإسترليني 20.86 جنيه للشراء 21.26 جنيه للبيع وفقًا للتعملات عليه بالبنك العربى الأفريقى.

وبلغ سعر الريال السعودي 4.11 للشراء 4.25 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.33 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.82 جنيه للشراء، 15.92 للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 18.68 للشراء، 18.97 جنيها للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني 20.86 جنيه للشراء 21.26 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الريال السعودى 4.12 للشراء، 4.24 جنيها للبيع، والدينار الكويتي 49.04 جنيها للشراء و 52.16 جنيها للبيع.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا لحسابات البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.81 جنيه للشراء ، 15.91 جنيه للبيع ، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى.

كما بلغ سعر اليورو 18.71 جنيه للشراء، 18.83 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 20.91 جنيه للشراء، 21.03 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدينار الكويتى 51.68 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع لدى البنك المركزى.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودى 4.21 جنيه للشراء، 4.24 للبيع والدرهم الإماراتي 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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