أسعار العملات أمام الجنيه الثلاثاء 2-6-2020 في البنوك المصرية

تشهد أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء الموافق 2-6-2020 في البنوك المصرية استقراراً باستثناء الدولار الذى يواصل الصعود بشكل كبير.

وصعد الدولار خلال يومين فقط بمعدل 7 قروش كاملة، وتتيح البنوك المصرية أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والإسترلينى والفرنك)، إضافة للعملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتى والريال القطرى) وتتغير أسعار العملات وفقًا لقانون العرض والطلب.

وتستعرض “المال” فى التقرير التالى أسعار العملات فى كبرى البنوك المصرية. عملات عالمية

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار 15.79 جنيه للشراء، 15.89 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.27 جنيه للشراء، 17.53 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك 19.36 جنيه للشراء، 19.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار 15.89 جنيه للشراء، 15.99 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.48 جنيه للشراء، 17.71 جنيها للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك 19.41 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك “إتش إس بى سى”

سجل سعر الدولار 15.91 جنيه للشراء، 16.01 جنيه للبيع ببنك “hsbc”، كما بلغ اليورو 17.32 جنيه 17.51 جنيه، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 19.27 جنيه 19.48 جنيه للشراء والبيع .

وسجل الريال السعودي 4.21 جنيه 4.24 جنيه للشراء والبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي 4.30 جنيه و 4.33 جنيه للشراء والبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 15.91 جنيه للشراء 16.01 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.5 جنيه للشراء، 17.73 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 19.43 جنيه للشراء 19.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي 4.11 للشراء 4.25 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.33 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالمصرف العربى الدولى

سجل سعر الدولار 15.91 جنيه للشراء 16.01 جنيه للبيع كما بلغ سعر اليورو 17.5 جنيه للشراء، 17.73 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 19.43 جنيه للشراء 19.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي 4.11 للشراء 4.25 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.33 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك الامارات دبى

سجل سعر الدولار 15.91 جنيه للشراء 16.01 جنيه للبيع كما بلغ سعر اليورو 17.5 جنيه للشراء، 17.73 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 19.43 جنيه للشراء 19.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي 4.11 للشراء 4.25 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.33 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.91 جنيه للشراء 16.01 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 17.53 جنيه للشراء، 17.76 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 19.47 جنيه للشراء 19.75 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 49.1 جنيه للشراء 51.71 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.14 للشراء، 4.24 -للبيع.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا لحسابات البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.87 جنيه للشراء ، 15.97 جنيه للبيع ، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات أمس.

كما بلغ سعر اليورو 17.37 جنيه للشراء، 17.48 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 19.34 جنيه للشراء، 19.46 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدينار الكويتى 51.15 جنيه للشراء، 51.56 جنيه للبيع لدى البنك المركزى ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للشراء، 4.23 للبيع .