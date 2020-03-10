أسعار العملات أمام الجنيه الثلاثاء 10-3-2020 في البنوك المصرية

واصلت الإستقرار بإستثناء الدولار الذى سجل أعلى معدل يومى فى الارتفاع منذ قرابة عامين

واصلت أغلب العملات الأجنبية اسقرارها أمام الجنيه المصرى اليوم بإستثناء الدولار الذى قفز بشكل كبير للغاية امس ، ليسجل اعلى ارتفاع يومى امام الجنيه منذ قرابة العامين .

وتتغير أسعار العملات وفقًا لقانون العرض والطلب، وتشهد السوق المحلية الفترة الحالية تدفق قوي من العملات الأجنبية في ظل ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، واستثمارات الأجانب .

وتتيح البنوك المصرية أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والاسترليني والفرنك)، إضافة للعملات العربية (الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال القطري).

وتعلن البنوك المصرية أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المحلي لديها خلال التعاملات الصباحية الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي والريال السعودي في عدد من البنوك.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي

فى البنك الاهلى ارتفع سعر الدولار ليسجل 15.61 جنيها للشراء و 15.71 جنيها للبيع ، بينما بلغ سعر اليورو 17.47 جنيه للشراء، 17.8 جنيها للبيع.

بينما بلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.14 جنيها للشراء و4.18 جنيها للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى إلى 20.17 جنيه جنيه للشراء، 20.47 جنيها جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

أما الدولار فى ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر فسجل نفس الاسعار فى البنك الاهلى حيث قفز الى 15.61 جنيها للشراء و 15.71 جنيها للبيع ، مقابل 15.58 جنيه و15.68 جنيه للشراء والبيع امس.

كما بلغ سعر اليورو 17.47 جنيه و17.80 جنيه للشراء والبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.17 جنيه و20.47 جنيه للشراء والبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بنك مصر 4.14 جنيه، 4.18 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع ببنك الكويت الوطنى ، كما بلغ اليورو 17.34 جنيه و17.57 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.05 جنيه و20.3 جنيه للشراء والبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه و4.27 جنيه للشراء والبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 جنيه، 4.18 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ببنك القاهرة

سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع لدى بنك القاهرة.

فيما بلغ سعر اليورو 17.48 جنيه للشراء، 17.81 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني 20.18 جنيه للشراء و20.48 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.13 للشراء 4.18 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.22 جنيه للشراء 4.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

انخفاض سعر الدولار

سجل سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى فى أكبر بنك خاص فى مصر وبلغ سعر اليورو 17.48 جنيه للشراء، 17.81 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الجنيه الاسترليني 20.16 جنيها للشراء و20.48 جنيها للبيع، وسجل الدينار الكويتي 50.81 جنيه للشراء 51.43 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.14 للشراء، 4.18 للبيع.

متوسط أسعار العملات داخل البنوك وفقًا لـ “المركزى“

سجل متوسط سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات أمس الإثنين.

وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.94 جنيه للشراء، 51.28 جنيه للبيع لدى البنك المركزي، وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، 4.18 للبيع.

فيما قدر سعر اليورو بنحو 17.45 جنيه للشراء، 17.56 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.11 جنيه للشراء، 20.24 جنيه للبيع.