أسعار العملات أمام الجنيه الإثنين 13-4-2020 في البنوك المصرية

تواصل أسعار العملات العربية والأجنبية داخل البنوك التي تعمل في مصر الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية لليوم الإثنين 13-4-2020.

وتتغير أسعار العملات وفقًا لقانون العرض والطلب، وتتيح البنوك المصرية أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والاسترلينى والفرنك)، إضافة للعملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتي والريال القطري).

وترصد “المال” فى التقرير التالى أسعار العملات الأجنبية بأبرز البنوك المصرية مثل “الأهلى ، مصر ، العربى الإفريقى ، مصرف ابو ظبى الاسلامى ، التجارى الدولى” بالإضافة إلى متوسط أسعار السوق وفقا للموقع الرسمى للبنك المركزى.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

العملات الأجنبية

سجل سعر الدولاربالبنك الاهلى أكبر بنك حكومى فى مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر اليورو 17.12 جنيه للشراء، 17.28 جنيها للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى إلى 19.51 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع.

أما سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى فسجل 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

أما سعر الدولار فى بنك مصر ، فلم يختلف عن البنك الاهلى حيث سجل فى ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر 15.68 جنيه 15.78 جنيه للشراء والبيع.

كما بلغ سعر اليورو 17.12 جنيه 17.28 جنيه للشراء والبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.51 جنيه 19.70 جنيه للشراء والبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى بنك مصر 4.12 جنيه، 4.20 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية بمصرف أبو ظبى الإسلامى

سجل سعر الدولار 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع بمصرف أبو ظبى الاسلامى، كما بلغ اليورو 17.02 جنيه 17.20 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 19.41 جنيه 19.67 جنيه للشراء والبيع ، وسجل سعر الدرهم الإماراتى 4.26 جنيه 4.30 جنيه للشراء والبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.13 جنيه، 4.20 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بميد بنك

سجل سعر الدولار 15.71 جنيه للشراء 15.81 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.14 جنيه للشراء، 17.30 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.54 جنيه للشراء 19.73 جنيه للبيع.

وقدر سعر الريال السعودي 4.16 للشراء 4.21 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، 15.8 جنيه للبيع بالبنك العربى الافريقى، وبلغ سعر اليورو 17.14 جنيه للشراء، 17.30 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.53 جنيه للشراء 19.72 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 49.78 جنيه للشراء 50.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.13 للشراء، 4.20 -للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالتجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى ، اكبر بنك خاص .

كما بلغ اليورو 17.02 جنيه 17.20 جنيه، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.41 جنيه 19.67 جنيه للشراء والبيع ، وسجل سعر الدرهم الإماراتى 4.26 جنيه 4.30 جنيه للشراء والبيع.

أما سعر سعر الريال السعودى فسجل 4.13 جنيه، 4.20 جنيه.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا للمركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.69 جنيه للشراء ، 15.79 جنيه للبيع ، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات أمس .

وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 للبيع .

كما بلغ سعر اليورو 17.04 جنيه للشراء، 17.158 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.52 جنيه للشراء، 19.64 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.50 جنيه للشراء ، 50.92 جنيه للبيع لدى البنك المركزى .