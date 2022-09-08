أسعار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية تسجل انخفاضا طفيفا

سجلت أسعار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضًا طفيفًا قبيل افتتاح تداولات اليوم الخميس، وذلك بعد الأرباح القوية التي حققتها مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة أمس الأربعاء وترقب الأسواق لتصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم.”

وقبيل افتتاح جلسة تداولات اليوم الخميس، انخفضت أسعار العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 26 نقطة أو بنسبة 0.1% تقريبا. كما تراجعت العقود الاَجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%. وأيضا، هبطت العقود الاَجلة لمؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% تقريبا قبيل افتتاح تداولات الأمريكية الأسهم الأمريكية.

وكانت الأسهم الأمريكية قد اختتمت تداولات أمس الأربعاء على ارتفاع ملحوظ في ظل هدوء المخاوف بشأن التضخم المتصاعد في الولايات المتحدة، حيث صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.4% أو ما يعادل 435 نقطة ليسجل 31.581 ألف نقطة، حيث تحسنت معنويات المستثمرين تزامنا مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهبوط أسعار النفط بما قد يخفف من حدة الضغوط التضخمية، وهذا بدوره عزز الطلب على الأسهم الأمريكية.