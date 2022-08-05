أسعار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع قبل جلسة آخر الأسبوع

مع حلول آخر أيام الأسبوع واستمرار الاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية قبيل بدء جلسة اليوم الجمعة بشكل بسيط، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

فقد جاءت العقود الاَجلة لمؤشر داو جونز مرتفعة عند 32,721.00 نقطة بنسبة طفيفة بلغت 0.12% ، كما ارتفعت العقود الاَجلة لمؤشر “إس أند بي 500” اﻷوسع نطاقا بنسبة 0.04% S&P 500 قبيل افتتاح تداولات الأسهم الأمريكية وسجلت 4,154.00 نقطة.

و صعدت أيضا العقود الاَجلة لمؤشر ناسداك التكنولوجي المجمع NASDAQ بنحو 15 نقطة أو بنسبة بلغت حوالي 0.06% قبيل جلسة تداول الأسهم الأمريكية وسجلت نحو 13,335.00 نقطة.

ويتزامن تعافي العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية في نفس الوقت الذي يتداول فيه مؤشر الدولار الأمريكي، والذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، عند 105.929 بنسب صعود بسيطة قدرها 0.17% تقريبا.