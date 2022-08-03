أسعار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية تتعافى قبل جلسة اليوم

بدأت أسعار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بالتعافي البطيء بعد خسائرها القوية أمس، صباح اليوم الأربعاء، وقبل افتتاحية جلسة سوق الأسهم الأمريكي وبورصة وول ستريت، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم.”

وجاءت أسعار العقود الاَجلة لمؤشر داو جونز مرتفعة عند مستوى 32,448.00 نقطة بنسبة ملحوظة بلغت 0.26%، كما ارتفعت العقود الاَجلة لمؤشر إس أند بي 500 اﻷوسع نطاقا بنسبة 0.20% S&P 500 قبيل افتتاح تداولات الأسهم الأمريكية وسجلت 4,101.75 نقطة.

كما صعدت العقود الاَجلة لمؤشر ناسداك التكنولوجي المجمع بنحو 7 نقاط أو بنسبة بلغت حوالي 0.05% قبيل جلسة تداول الأسهم الأمريكية وسجلت نحو 12,931.00 نقطة.

ويتزامن تعافي العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية في نفس الوقت الذي يتداول فيه مؤشر الدولار الأمريكي، والذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، عند مستوى 106.164 بنسب هبوط بسيطة قدرها 0.17% تقريبا.