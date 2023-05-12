أسعار العقود الآجلة للنفط تتراجع الجمعة.. وخام برنت يصل إلى 74.27 دولار

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة بعد انخفاضها الحاد خلال اليومين الماضيين على خلفية المخاوف من ضعف نمو الاقتصاد الأمريكي واحتمالات تراجع الطلب على الطاقة، بعد قرار العراق تأجيل استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وخطط الولايات المتحدة لإعادة تكوين مخزونها الاستراتيجي من الخام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو تراجعت اليوم الجمعة بنسبة 1.00%، بما يعادل 0.71 دولار، إلى حوالي 70.16 دولار للبرميل، وسط تراجعه خلال اليومين الماضيين بنسبة 4% تقريبا خلال اليومين السابقين.

أسعار العقود الآجلة للنفط

وبحلول الساعة 07:15 مساء بتوقيت جرينتش، هبط سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.95%، بما يعادل 0.71 دولار، إلى 74.27 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل.

وأظهرت السوق الحقيقية مؤشرات على التراجع في ظل ضعف هوامش أرباح صناعة التكرير وضعف المشتريات في بعض المناطق.

وأظهر الاقتصادان الأمريكي والصيني وهما أكبر اقتصادين في العالم المزيد من المؤشرات على التباطؤ خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة وتراجع وتيرة تعافي الاقتصاد الصيني.

وقال مسئول تركي مطلع إن تركيا قد لا تقبل طلبا عراقيا لاستئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي اعتبارا من الغد، بعد توقف طويل بسبب الخلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن تقاسم عائدات نفط شمال العراق.

وقال وزير النفط العراقي أمس إنه متفائل بإمكانية استئناف تصدير النفط عبر الميناء التركي مطلع الأسبوع المقبل.