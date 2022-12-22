أسعار العدس اليوم في المحال بعد قرار رفع سعر الفائدة

شهد سعر كيلو العدس اليوم في محال تجار الجملة والتجزئة استقرارا على نفس أسعار اليومين الماضين، والذي كان قد ارتفع بنحو 3 جنيهات، وذلك بعد أن كان سعر الكيلو بـ40 جنيهًا في الجملة، و45 جنيهًا في التجزئة.

وتوقع عدد من تجار الجملة والتجزئة تحريك أسعار العدس في السوق المحلية، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه مساء اليوم الخميس رفع سعر الفائدة 3%.

كانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى فى اجتماعها الذي عقد مساء اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

ويتراوح سعر العدس اليوم في محال الجملة بـ45 جنيهًا، وفي التجزئة بـ47 جنيهًا، في حين بعض المحال التجارية تطرحه بسعر يصل إلى 48 جنيهًا.

وكان حسين أبو صدام نقيب الفلاحين قال في تصريحات صحفية، إن زيادة سعر كيلو العدس نتيجة ارتفاع سعر الطن إضافة إلى تراجع حجم الإنتاج عالميًا.

وأوضح أبو صدام، أن حجم الاستهلاك من العدس سنويًا يصل إلى 100 ألف طن، منهم 70 ألف طن في فصل الشتاء فقط.

وأشار أبو صدام، إلي أنه يتم استيراد نحو 97% من حجم استهلاك السوق المحلية من العدس، وذلك من عدة مناشئ أهمها تركيا، الهند، أستراليا، سوريا، كندا.