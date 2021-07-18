أسعار العجول البقري والجاموسي في الاسواق اليوم الاحد 18-7-2021

شهدتأسعار العجول البلدية اليوم صعودا حيث تراوح الكيلو القائم من 57إلي 62جنيها بدلا من 60جنيها،قبل حلول الموسم، كما تراوح سعر الرأس البلدي من 20 الف جنيه إلي 25 الف جنيه ،بينما سجلت أسعار العجول المستوردة من 15 إلي 22ألف جنيه حسب الوزن و الجودة .

وأكد عدد من تجار الماشية ل”المال” أن هناك بعض اسواق الماشية بمحافظات مثل البحيرة و كفر الشيخ تشهد اعلي سعر في البيع، في أسعار العجول البقري والجاموسي حاليا قبل العيد، مع ارتفاع وتيرة الشراء،وشهد الموسم ارتفاع متوسط في أسعار الأضاحي بنحو10جنيهات في الكيلو للحوم القائم مقارنة العام الماضي.

وافاد التجار أن أسعار العجول البقري الكيلو يتراوح بين 57 إلى 62جنيها للكيلو بحسب الجودة و المنطقة كمتوسط،واناث الأبقار ب53جنيها للكيلو القائم علي الأقل .

واكد التجار أن أسعار اللحوم المذبوحة بين الاستقرار والصعود الطفيف حيث يسجل كيلو اللحم المذبوح في المزرعة 120جنيها مقابل 110جنيها في الموسم الماضي .

وإضاف التجار أن سعر عجول البقري تبدأ من 54 جنيها لوزن 650 كيلوجراما ،و55 جنيها لوزن 600 كيلو ، و56 جنيها لأوزان 550 كيلو جراما ، و57 جنيها لـ 500 كيلو ، و58 جنيها لوزن 450 كيلوجراما ، و59 جنيها لوزن 400 كيلو ، و60 جنيها لوزن 350 كيلوجراما و 61جنيها لوزن 300كيلو و 62جنيه لوزن 250كجم .

واشار التجار إلى أن سعر الجاموس القائم يبدأ من 49 جنيها للكيلو للعجل بوزن 650 كيلو جراما ،و50 جنيها لوزن 600 كيلو ،و51 جنيها لـ 550 كيلو جراما ، و52 جنيها للكيلو لوزن 500 كيلو و53 جنيها لأوزان 450 كيلو و54 جنيها لـ 400 كيلو و55 جنيها لوزن 350 كيلو جراما و56جنيها لوزن 300كجم .

والمح التجار إلى أن سعر الكيلو اللحوم الكندوز بين 130إلي 150جنيها للكيلو وفي بعض المناطق الراقية بـ180 جنيها، بينما يتراوح سعر اللحوم الضأن بين 140جنيهاإلي 160جنيها بارتفاع 10 جنيهات في الكيلو لكل الانواع خلال الموسم الحالي.