أسعار العجول البقري والجاموسي في الأسواق اليوم السبت 27-11- 2021

شهدت أسعار العجول البلدية البقري والجاموسي ارتفاعا حيث تراوح الكيلو القائم من 65 إلى 73 جنيها بدلا من 60 جنيها فقط مؤخرا ، قبل حلول الموسم الشتوي ويسجل سعر الرأس البقري المخصصة للتسمين بين 17 ألفا إلى 18500 جنيه لوزن يدور حول 250 كجم، بينما يصل سعر الأوزان الأكبر إلى 32500 جنيه إلى 42500 جنيه زنة 500 كجم حتى 650 كجم.

وأكد التجار أن سعر العجل الجاموسي يتراوح بين 35 ألفا إلي 40 ألف جنيه للرأس التي تزن ما بين 550 إلي 650 كجم ويصل سعر كيلو القائم للحم السوبر إلي ما بين 60 و65 جنيها للكيلو .

وأفاد التجار أن سعر الإناث عمر شهرين يصل إلي 7 آلاف جنيه وهي المخصصة للتربية، بينما أسعار العجول الصغيرة لأغراض التسمين تصل إلي 9 آلاف جنيه للرأس الواحدة بوزن 100 كجم للأنواع المستوردة.

وأكد عدد من تجار الماشية لـ “المال” أن هناك بعض أسواق الماشية بالمحافظات تشهد انتعاشا في حركة البيع والشراء بسبب ارتفاع أسعار العجول البقري والجاموسي، مع ارتفاع وتيرة الشراء.

وأكد التجار أن الموسم الشتوي شهد ارتفاعا متوسطا في أسعار الأضاحي بنحو 3 جنيهات في الكيلو للحوم القائم مقارنة مع أسعار الصيف.

وأفاد التجار أن أسعار العجول البقري الكيلو تتراوح بين 65 إلى 73 جنيها للكيلو بحسب الجودة والمنطقة كمتوسط، وإناث الأبقار 55 جنيها للكيلو القائم علي الأقل.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم المذبوحة بين الاستقرار والصعود الطفيف، حيث يسجل كيلو اللحم المذبوح في المزرعة 130 جنيها مقابل 120 جنيها قبل أيام.

وأضاف التجار أن سعر عجول البقري تبدأ من 65 جنيها لوزن 650 كيلوجراما ، و66 جنيها لوزن 600 كيلو ، و67 جنيها لأوزان 550 كيلو جراما ، و68 جنيها لـ 500 كيلو ، و69 جنيها لوزن 450 كيلوجراما ، و70 جنيها لوزن 400 كيلو ، و71 جنيها لوزن 350 كيلوجراما و72 جنيها لوزن 300 كيلو و73 جنيها لوزن 250 كجم.

وأشار التجار إلى أن سعر الجاموس القائم يبدأ من 60 جنيها للكيلو للعجل بوزن 650 كيلو جراما ، و61 جنيها لوزن 600 كيلو ، و62 جنيها لـ 550 كيلو جراما ، و63 جنيها للكيلو لوزن 500 كيلو و64 جنيها لأوزان 450 كيلو و65 جنيها لـ 400 كيلو و66 جنيها لوزن 350 كيلو جراما و67 جنيها لوزن 300كجم.

وألمح التجار إلى أن سعر الكيلو اللحوم الكندوز بين 130 إلى 160 جنيها للكيلو وفي بعض المناطق الراقية بـ180 جنيها، بينما يتراوح سعر اللحوم الضأن بين 140 جنيها إلى 160 جنيها.