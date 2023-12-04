أسعار الطوب في مصر اليوم الإثنين 4-12-2023

استقرت أسعار الطوب في السوق المصرية، اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، بعد صعودها بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، حيث كانت الزيادة وصلت إلى أكثر من 50% لبعض الأنواع.

وكانت أسعار كل من الطوب الأحمر (الطفلي) والطوب الأسمنتي (المصمت والمفرغ) ارتفعت خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي، فضلًا عن الوردي والخرساني الخفيف وخلاف ذلك من أنواع الطوب، بحسب عدد من المتعاملين في القطاع تحدثت «المال» إليهم حينها.

أسعار الطوب اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

وقال تجار لـ «المال» إن سعر الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المصمت، مقاس 25×12×6 سم سجل في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، قيمة 630 جنيه، في حين تساوي الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 40×20×12 سم، 3729 جنيه.

وسجل سعر الألف طوبة من الطوب الوردي مقاس 6×12×25 سم 2760 جنيهًا، بعدما استقر لأشهر عند 2850 جنيه.

ويبلغ سعر الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 12×20×40 سم 3729 جنيه، غير أن الألف من الطوب المفرغ النمطي مقاس 25×12×6.5 سم يبلغ ثمنهم 650 جنيه.

وقال متعاملون إن سعر الألف طوبة من الطوب الأحمر الطفلي المثقب، مقاس 25×12×13 سم سجل 2200 جنيه، ارتفاعًا من 1140 جنيه، في حين يبلغ سعر الألف طوبة من مقاس 24×11×12 سم 1500 جنيه، مقارنة مع 890 جنيه سجلها قبل أيام.