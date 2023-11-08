أسعار الطوب في مصر اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

استقرت أسعار الطوب في السوق المصرية، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، بعد صعودها بشكل مفاجئ وكبير خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، بعدما وصلت إلى أكثر من 50% لبعض الأنواع.

وتتبعت أسعار الطوب أثر نظائرها من مواد البناء الأخرى التي عانت من الركود خلال الأشهر الماضية، مثل الحديد والأسمنت، بعدما حققا ارتفاعات سريعة مع ختام أكتوبر.

وطالت تغيرات الأسعار حينها الطوب الأحمر (الطفلي) والطوب الأسمنتي (المصمت والمفرغ) فضلًا عن الوردي والخرساني الخفيف وخلاف ذلك من أنواع الطوب، بحسب عدد من المتعاملين في القطاع تحدثت «المال» إليهم.

أسعار الطوب اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

وقال تجار لـ «المال» إن سعر الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المصمت، مقاس 25×12×6 سم سجل في مصر اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، نحو 630 جنيها، في حين تساوي الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 40×20×12 سم، 3729 جنيها.

وسجل سعر الألف طوبة من الطوب الوردي مقاس 6×12×25 سم 2760 جنيهًا، بعدما استقر لأشهر عند 2850 جنيها.

ويبلغ سعر الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 12×20×40 سم 3729 جنيها، غير أن الألف من الطوب المفرغ النمطي مقاس 25×12×6.5 سم يبلغ ثمنهم 650 جنيها.

وقال متعاملون إن سعر الألف طوبة من الطوب الأحمر الطفلي المثقب، مقاس 25×12×13 سم سجل 2200 جنيه، ارتفاعًا من 1140 جنيها، في حين يبلغ سعر الألف طوبة من مقاس 24×11×12 سم 1500 جنيه، مقارنة مع 890 جنيها سجلها قبل أيام.

وأوضح المتعاملون أن هذه القفزات السعرية كانت متوقعة، رابطين بينها وبين اقتراب إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وإصدار الاشتراطات الخاصة بالبناء.

التجار أشاروا كذلك إلى الارتفاعات التاريخية التي حققها الدولار في السوق الموازية خلال اليومين الماضيين، لافتين إلى أنها لعبت دورًا قويًا في القفزة السعرية التي خيمت على القطاع مؤخرًا.