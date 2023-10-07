أسعار الطوب اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

تغيرت أسعار الطوب الشائعة البيع في السوق المصرية، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، بشكل طفيف، وفق عدد من المتعاملين في القطاع تحدثت «المال» إليهم.

وطالت التغييرات كل من الطوب الأحمر (الطفلي) والطوب الأسمنتي (المصمت والمفرغ) فضلًا عن الوردي والخرساني الخفيف.

ويبلغ سعر الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المصمت، مقاس 25×12×6 سم، سجل 680 جنيه، في السوق اليوم، فيما تساوي الألف طوبة من الرملي الوردي مقاس 6×12×25 سم 2850 جنيه.

ويساوي سعر الألف طوبة من الطوب الأحمر الطفلي المثقب، مقاس 25×12×13 سم 1140 جنيه، في حين يبلغ سعر الألف طوبة من مقاس 24×11×12 سم 890 جنيه.

ويسجل سعر الألف طوبة من الطوب الرملي المفرغ الألماني مقاس 25×12×13 سم 1200 جنيه، غير أن الألف من الطوب المفرغ النمطي مقاس 25×12×6.5 سم يبلغ ثمنهم 650 جنيه.

الطوب يعد جزءً مهمًا في سوق مواد البناء والتشييد، وله أنواع عديدة مثل: (الطوب الاحمر والاسمنتي والرملي والطوب الابيض الخفيف) ويوجد أيضًا: (الطوب الحراري والطوب الزجاجي وطوب الربس).

ووفقًا لعدد من المتعاملين، يشهد قطاع مواد البناء نوعًا من ركود المبيعات منذ أشهر، على خلفية توقف البناء في بعض المناطق على مستوى محافظات الجمهورية، وهو الأمر الذي يجعل حركة الأسعار في القطاع بطيئة نسبيًا.