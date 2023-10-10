أسعار الطوب اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

سجلت حركة أسعار الطوب الشائعة البيع في السوق المصرية، اليوم الثلاثاء أكتوبر 2023، استقرارًا في الأداء، بحسب عدد من المتعاملين في القطاع تحدثت «المال» إليهم.

وبحسب التجار، خيّم ثبات الأسعار على كل من الطوب الأحمر (الطفلي)، والطوب الأسمنتي (المصمت والمفرغ)، فضلًا عن الوردي والخرساني الخفيف.

ويبلغ سعر الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المصمت، مقاس 25×12×6 سم، في مصر اليوم 680 جنيهًا، فيما تسجل الألف طوبة من الرملي الوردي مقاس 6×12×25 سم، 2850 جنيهًا.

وفال متعاملون إن سعر الألف طوبة من الطوب الأحمر الطفلي المثقب، مقاس 25×12×13 سم، سجل 1140 جنيهًا، في حين بلغ سعر الألف طوبة من مقاس 24×11×12 سم، 890 جنيهًا.

ويسجل سعر الألف طوبة من الطوب الرملي المفرغ الألماني، مقاس 25×12×13 سم، 1200 جنيه، غير أن الألف من الطوب المفرغ النمطي، مقاس 25×12×6.5 سم، يبلغ ثمنها 650 جنيهًا.