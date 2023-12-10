أسعار الطوب اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023

لم تشهد أسعار الطوب في السوق المصرية، اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، تغيرًا يذكر إذ خيم الاستقرار على حركة الأسعار بعد صعودها بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، حيث وصلت الزيادة إلى أكثر من 50% لبعض الأنواع.

وخلال الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي، ضرب الارتفاع أسعار كل من الطوب الأحمر (الطفلي) والطوب الأسمنتي (المصمت والمفرغ)، فضلًا عن الوردي والخرساني الخفيف وخلاف ذلك من أنواع الطوب، بحسب عدد من المتعاملين في القطاع تحدثت «المال» إليهم.

وقال تجار لـ «المال» إن سعر الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المصمت، مقاس 25×12×6 سم سجل في مصر اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، يساوي 630 جنيه، في حين تساوي الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 40×20×12 سم، 3729 جنيه.

وسجل سعر الألف طوبة من الطوب الوردي مقاس 6×12×25 سم 2760 جنيهًا، بعدما استقر لأشهر عند 2850 جنيه.

ويبلغ سعر الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 12×20×40 سم 3729 جنيه، غير أن الألف من الطوب المفرغ النمطي مقاس 25×12×6.5 سم يبلغ ثمنهم 650 جنيه.

وقال متعاملون إن سعر الألف طوبة من الطوب الأحمر الطفلي المثقب، مقاس 25×12×13 سم سجل 2200 جنيه، ارتفاعًا من 1140 جنيه، في حين يبلغ سعر الألف طوبة من مقاس 24×11×12 سم 1500 جنيه، مقارنة مع 890 جنيه سجلها قبل أيام.

وأوضح المتعاملون أن هذه القفزات السعرية كانت متوقعة، رابطين بينها وبين اقتراب إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وإصدار الاشتراطات الخاصة بالبناء.

التجار أشاروا كذلك إلى الارتفاعات التاريخية التي حققها الدولار في السوق الموازية خلال اليومين الماضيين، لافتين إلى أنها لعبت دورًا قويًا في القفزة السعرية التي خيمت على القطاع مؤخرًا.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء قد وصل إلى مستوى 48 جنيهًا للمرة الأولى في تاريخه خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، إلا أن الجنيه استعاد جزءًا من عافيته مرة أخرى ليستقر الدولار الواحد عند 43 جنيهًا، فيما لا يزال الجنيه عند مستوى أدنى بكثير من سعر الصرف الرسمي الثابت عند ما دون 31 جنيهًا للدولار منذ أشهر.

وارتفع سعر طن حديد “بشاي” و”الكومي” و”المراكبي” إلى مستوى 33500 جنيه. كما ارتفع سعر طن حديد “ستيل” إلى نحو 33400 جنيه. فيما سجل سعر طن حديد “عز” مستوى 37 ألف جنيه.