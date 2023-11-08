أسعار الطماطم والبصل والخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 8-11-2023

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة مزيدا من الثبات اليوم الأربعاء 8-11-2023 وتراوحت الطماطم بين 10 جنيهات إلي 12 جنيها والبصل الأحمر والذهبي 26 جنيها والبطاطس 18 إلي 20 جنيها والكوسة والخيار 8 جنيهات والخيار البلدي 5 إلى 8 جنيهات والفلفل الرومي 16 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح تجار الخضراوات أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 و180 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 8 والكوسة 5 والخيار 4 والباذنجان الرومي 3 والقلقاس 3.

وأشار التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والبروكلي 12 والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضراوات

وأفاد التجار بأن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين والجرجير جنيهين للحزمة و الفاصوليا 10 جنيهات والبامية والبسلة 35 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر البطاطا الحلوة 6.5 جنيه والباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الأبيض 6 جنيهات ونصف والباذنجان المخدد 8 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه .

وأكد التجار أن سعر البصل تراوح من 23 إلى 26 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها وورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيها.

أسعار الخضراوات اليوم

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات والجزر 20 والليمون 10 إلي 16 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر الشمام 15جنيها و البرقوق 50 و العنب الأحمر 35 والعنب البلدي 15 والبرتقال أبو سره 12 جنيها والجوافة 10 جنيهات والموز 17 إلى 20 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 – 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الكاكا 15 جنيها و التفاح الأخضر تراوح من 60 إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10إلي 20 جنيها والكنتالوب 20.

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو نعومي 35 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 – 45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 17.5 – 25 جنيها .

ونوه التجارإلي أن البرتقال أبوسره 12 جنيها والتين البرشومي 15 إلي 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية 35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 20 جنيها.