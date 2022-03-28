أسعار الطماطم في الأسواق ترتفع 50% نتيجة قلة المعروض

شهدت أسعار الطماطم في الأسواق ارتفاعا وسجلت العداية متوسطة الحجم بسوق العبور لتجارة الجملة 100إلي 130جنيها مقابل 150إلي 200جنيها يوم السبت الماضي نتيجة زيادة المعروض بعد استقرار سعر القفص خلال الشهور الماضية ما بين 60إلي 80 جنيها وتتراوح الزيادة حاليا بين 50% إلى 70%.

وأكد رمضان صالح تاجر جملة بسوق العبور أن أسعار الطماطم في الأسواق هدأت قليلا اليوم مع زيادة متحصلات الجمع وطرح المحصول بعد وصول القفص وزن 20كجم إلى 200جنيها أمس ،خاصة مع دخول عشرات السيارات وحمولات الطماطم اليوم لسوق العبور .

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع مع وصول سعر الكيلو إلى 15جنيها أمس ، قبل أن تتراجع اليوم إلى ما بين 6.5 حتي 10جنيهات .

وتوقع صالح أن تستمر اسعار الطماطم في التماسك في الأسواق ،قبيل دخول ساعات الصوم حيز التنفيذ وتراجع معدلات تناول الطعام وتنوعها ومن المنتظر أن تنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة إلى 50جنيها .

وتحتل مصر المرتبة الخامسة بين دول العالم في إنتاج الطماطم بطاقة 6 ملايين طن تزرع على 3 مواسم، ويتم تصدير 3% من الإنتاج وذلك وفق تقرير رسمي لوزارة الزراعة.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن أسباب ارتفاع اسعار الطماطم إلى 15 جنيها للكيلو قبل أن تنخفض مرة أخرى،إلي 10جنيهات إلى قلة المعروض منها.

وأضاف عبد الرحمن أن هناك ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار العمالة الزراعية حيث وصلت تكلفة الفدان الواحد إلى 80ألف جنيه وينتج 30000كجم فقط .

وأكد أن سعر تكلفة إنتاج الكيلو في المزرعة 3جنيهات من شتلات واسمدة وخلافه يضاف إليه تكلفة الجمع والنقل ومكسب المزارعين وتاجر الجملة والتجزئة .

وأوضح أنه بالإضافة إلى أن محصول الطماطم يعد من المحاصيل الموسمية التي يقل فيها المعروض في بعض الفترات فضلا عن تزامن ذلك مع شهر رمضان المبارك.

وأضاف عبد الرحمن أن هناك جشع من بعض تجار الطماطم ويتطلب ذلك تشديد الرقابة على الأسواق، فضلا عن تقليل عدد الوسطاء الذين يستفيدون من بيع المحصول عبر أكثر من حلقة، لافتا إلى أنه على سبيل المثال زاد سعر شيكارة الأسمدة من 100 جنيه إلى 250 جنيها، وذلك نتيجة جشع بعض التجار وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي استغلها بعض التجار الجشعين للاستفادة منها في رفع سعر بعض المنتجات الزراعية.

ويشير نقيب الفلاحين أن السبب في ارتفاع سعر الطماطم أننا حاليا في نهاية العروة الشتوية وبداية العروة الصيفية، وهناك قلة من المعروض من الطماطم مع زيادة الطلب على المحصول نتيجة رغبة البعض في تخزينها وصناعة الصلصة منها وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.