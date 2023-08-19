أسعار الطماطم تتراجع بنسبة 33% خلال التعاملات اليوم في أسواق الجملة

انخفضت أسعار الطماطم، فجر اليوم، في أسواق المحافظات؛ مثل الإسكندرية وأسيوط وسوق العبور بشكل ملحوظ، حيث يتراوح القفص الواحد بين 150 جنيهًا إلى 170 جنيهًا، مقارنة بـ220 جنيهًا، خلال الساعات الماضية، وسجل القفص بسوق العبور لتجارة الجملة 150 جنيهًا، بدلًا من 200 جنيه في متوسط أسعار أمس نتيجة زيادة المعروض.

وأكد التجار أن سعر الطماطم للمستهلك انخفضت لما بين 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، بدلًا من 12 جنيهًا مؤخرًا، وتراوح سعر الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة بين 6.5 جنيه و7 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر الطماطم يشهد تذبذبًا، خلال الفترة الحالية، نتيجة استمرار حالة فواصل العروات التي تمر بها الأسواق حاليًّا، وستستمر إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح التجار أن سبب زيادة أسعار الطماطم في الفترة الماضية هو زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي الذي يتراوح بين 35 و40 ألف جنيه للفدان الواحد.

وسجلت أسعار البطاطس، اليوم، للمستهلك، ما بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والخيار الصوب 16 جنيهًا، والبصل 20 جنيهًا، والخيار البلدي 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا، والبامية والفاصوليا 40 جنيهًا بسوق التجزئة.

ونوه التجار بأن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 إلى 170 جنيهًا، اليوم، بدلًا من 200 جنيه إلى 220 جنيهًا أمس، والفلفل الحامي 7 جنيهات، والليمون 20 جنيهًا، والكوسة 8 جنيهات، والخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والقلقاس 4 جنيهات.

وقال التجار إن سعر الكابوتشا في التجزئة تراوح من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات للواحدة، والبروكلي 10 جنيهات، والكرنب الأحمر، والأبيض 5 جنيهات، والسبانخ 8 جنيهات للكيلو، والكرنب 15 جنيهًا للواحدة.

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه، والبقدونس، الكسبرة، الشبت/ الجرجير 50 قرشًا، والبسلة 16 جنيهًا، والفاصوليا 10 جنيهات، والفلفل الألوان 25 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 10 جنيهات، والخيار البلدي 12 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر البصل الأحمر 22 جنيهًا، والبصل الأصفر 23 جنيهًا، والفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيهًا، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 14 جنيهًا، والكوسة 8 جنيهات إلى 14 جنيهًا، والبطاطس 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، والقلقاس 8 جنيهات، وورق العنب 60 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات، والجزر 16 جنيهًا، والملوخية جنيهان ونصف الجنيه للحزمة، والليمون 10 إلى 40 جنيهًا، والبامية من 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والثوم 25 جنيهًا.