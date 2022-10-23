أسعار الطماطم اليوم في مصر

قفزت أسعار الطماطم اليوم الأحد 23-10-2022 سواء بسوق العبور لتجارة الجملة أو للمستهلك وتراوح السعر القفص الواحد بين 120 جنيها إلى 150 جنيها في سوق العبور طبقا لتجار العداية مقابل 50 إلى 100 جنيه أمس ، بزيادة بنسبة 100% نتيجة تعرض السوق لفجوة بين العرض والطلب وتراجع المعروض.

وأكد التجار أن “المجنونة “ستشهد ارتفاعات لنهاية شهر أكتوبر لتبدأ في الانخفاض نوفمبر المقبل مع بدء جني الموسم الخريفي والشتوي من الأقصر وأسوان.

وأكد عدد من التجار بسوق العبور أن سعر الطماطم اليوم للمستهلك لا يقل عن 6.5 جنيه مقابل 5 جنيهات أمس ، وهو أبرز صنف شهد ارتفاعا اليوم بسوق العبور.

وأضاف التجار أن سعر الطماطم قفز إلى 180 جنيها لأصناف طماطم الصوب.

ويسجل سعر الطماطم في التجزئة 6.5 جنيه للأنواع المتوسطة للمستهلك، مقابل 3.5 جنيه للأنواع الأقل وقد تصل إلى 7.5 جنيه في المناطق الراقية والنائية.

كانت أسعار الطماطم قد ارتفعت إلى 18 جنيها خلال مايو الماضي بعد وصول القفص بسوق العبور إلى 250 جنيها للعداية الصغيرة، بينما وصل سعر القفص الكبير إلى 500 جنيه الذي يزن 45 كجم في أسواق بعض المحافظات.

وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين لـ” المال ” أن أسعار الطماطم من المتوقع أن تستمر في التماسك خلال فترة فواصل العروات الحالية مثلما حدث في مايو الماضي.

وأوضح عبد الرحمن أن تراجع المساحات حاليا كان بسبب الخسائر خلال العام 2020 إلى 2021.

وأضاف عبد الرحمن أن هناك ارتفاعا كبيرا في تكلفة زراعة فدان الطماطم التي تجمع حاليا من بشائر جنوب الصعيد ولا تقل الزيادة في التكلفة عن 100 ألف جنيه ، التي شملت الأسمدة والتقاوي والمبيدات وتجهيزات الصوبة مثل البلاستيك وكذلك تكلفة التعبئة والنقل.

وبدوره، أكد أبو أمير تاجر خضروات بسوق العبور أن أسعار الطماطم في العبور تختلف عن التجزئة حيث يصل السعر في سوق الجملة إلى 5 جنيهات ، وفي القطاعى 7.5 جنيه.