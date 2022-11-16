أسعار الطماطم اليوم في الأسواق

انخفضت أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء 15 – 11- 2022، وتراوح الكيلو بين جنيهين ونصف إلى 5 جنيهات – تجزئة – بدلا من 6.5 جنيه، أمس وسجل القفص وزن 18 كيلو بسوق العبور من 55 جنيها إلي 90 جنيها مقابل 120 جنيها قبل ساعات نتيجة زيادة معدلات الجني في المحافظات في المنيا وجنوب الصعيد .

وأكد التجار أن معدلات تراجع أسعار الطماطم تصل إلي 25 % وبالتوازي تشهد أسعار الخضر والفواكه انخفاضا ممثالا وتراجع الباذنجان الأبيض إلى 6.5 جنيه ،وسجل الجزر ،والكوسة ،والخيار 6.5 جنيه ،والبسلة 12جنيها ،والفاصوليا 10 جنيهات،والفلفل الرومي 8 إلي 12جنيها بسوق التجزئة .

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيه، بسبب بدء موسم الجمع من محافظات الصعيد للعروة الخريفية والشتوية .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 6.5 جنيه ، والبصل الأصفر 8 جنيهات ،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 6.5 جنيه ،البطاطس 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 65 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات، والجزر 6.5 جنيه ،والملوخية جنيهين ونصف ،والليمون 10 جنيهات ، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

ولفت التجار إلي أن سعر البرتقال اليوسفي 8.5 جنيه ،والجوافة 7.5 جنيه ،والرمان 5.5 إلى 10 جنيهات ، الموز البلدي 12.5 إلى 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف، والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والعنب الأحمر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 20 جنيها إلى 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ،والخوخ المستورد 25 جنيها ،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها إلي 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

وأفاد التجار بأن سعر المانجو الكيت أو الكنت من 20 إلى 30 جنيها ، والعنب الكرمسون 20 جنيها ،الكنتالوب من 12 جنيهات إلى 15 جنيها ، والشمام 15 جنيها، والبطيخ 30 جنيها للواحدة علي الأقل .

وألمح التجار إلى أن سعر التين الأبيض 10 إلى 20 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات ،والبرتقال البلدي 8 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .