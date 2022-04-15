انخفضت أسعار الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة وتراوحت العداية بين 100 إلى 150 جنيها مقابل 200 جنيه قبل يومين لوزن 18 كجم .

وتوقع عدد من التجار بسوق العبور أن تنخفض أسعار الطماطم خلال الأسبوع المقبل إلى 10 جنيهات للأنواع الفاخرة للمستهلك، مقابل 15 جنيها حاليا .

كانت اسعار الطماطم قد ارتفعت إلى 18 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية بعد وصول القفص بسوق العبور الي 220 جنيها للعداية الصغيرة بينما وصل سعر القفص الكبير الي 500 جنيه الذي يزن 45 كجم في اسواق بعض المحافظات .

و أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين لـ”المال” أن أسعار الطماطم من المتوقع أن تهدأ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وسرعة نضج المحصول وبدء جني بشائر الموسم الصيفي .

وأوضح عبد الرحمن أن الخسائر خلال العام 2020 الي 2021التي طالت المزارعين والتجار علي السواء انحسرت المساحات المنتجة في مطلع رمضان الجاري الذي تزامن مع مرور السوق بفاصل العروة الشتوية مع الصيفية حاليا .

وأضاف عبد الرحمن أن هناك ارتفاعا كبيرا في تكلفة زراعة فدان الطماطم الشتوية التي تجمع حاليا من الاسماعيليه ومركز اسنا، ولا تقل الزيادة في التكلفة عن 100 الف جنيه ، التي شملت الأسمدة والتقاوي والمبيدات وتجهيزات الصوبة مثل البلاستيك .

وبدوره، أكد أبو أمير تاجر خضروات بسوق العبور أن أسعار الطماطم في العبور تختلف عن التجزئة حيث يصل السعر في سوق الجملة الي 5 جنيهات بينما لا يزال في القطاعي 15جنيها.

وأشار أبو أمير إلى أن الطماطم لن تنخفض لمعدلاتها الطبيعية إلا بعد انقضاء شهر رمضان الجاري نظرا لتراجع المعروض من المحصول ، وسوف تستمر بسعر 150 جنيها علي الاقل .

وأشار أبو أمير الي أن سعر الفلفل الحار للمستهلك ارتفع إلى 30 جنيها مقابل 12 جنيها في رمضان الماضي بزيادة 150%،كما ارتفع الباذنجان الرومي الي 10 جنيهات بدلا من 3 جنيهات بنسبة 230% تقريبا .

وشهدت سوق العبور ضخ كميات كبيرة من الطماطم خلال الساعات الماضية .

وأكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أن مساحة محصول الطماطم انخفضت خلال العام الحالي نتيجة ارتفاع تكاليف الزراعة .

وطالب فرج بإنشاء صندوق لدعم المزارعين في حالة الطوارئ وارتفاع سعر المواد الخام يستخدم في الحالات الطارئة كالتي تعيشها البلاد حاليا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في رفع سعر تكاليف النقل ونقص الإمدادات.

وسجلت أسعار السلع والمواد الغذائية العالمية ارتفاعا ملحوظا وبلغت أعلى المستويات على الإطلاق في مارس الماضي، وفقا لما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو.

وقالت منظمة الفاو، أمس إن أسعار الغذاء العالمية قفزت إلى مستوى قياسي جديد في مارس إذ أربكت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أسواق الحبوب والزيوت النباتية.