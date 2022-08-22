أسعار الطماطم اليوم بالأسواق

ارتفعت أسعار الطماطم في سوق العبور اليوم الأثنين 22-8-2022 بشكل طفيف بقيمة 25 قرشا، وتراوح سعر القفص بين 60 إلى 85 جنيها للوزن الصغير الذي يبلغ 18 كيلو، وقد تصل إلى 120 جنيها للقفص الأكبر الذي يصل إلى 25 كجم.

ووفقا لتجار فإن الكيلو للمستهلك يتراوح بين 3.5 جنيه إلى 7 جنيهات –حسب الجودة– مؤكدين أن سبب الارتفاع هو مرور السوق بفاصل العروات بين الموسمين الصيفي والشتوي، والذي يستمر من سبتمبر إلى نوفمبر من كل عام إذ يتراجع الإنتاج والجني في المحافظات.

وتوقع عبدالرحيم سالم تاجر طماطم بسوق العبور أن تصل أسعار الطماطم خلال الايام المقبلة الي 200 جنيها مع استمرار فترة فاصل العروات الماضية التي نمر بها حاليا .

كانت اسعار الطماطم قد اتخذت منحي جنونيا وسجل سعر القفص 500 جنيه وهو القفص الذي يزن 50 كيلو جرام ليصل سعر الكيلو علي أرضه بـ 10 جنيهات وللمستهلك 20 جنيها وشهدت الأيام الماضية وصول سعر كيلو الطماطم للمستهلك إلى 8 جنيهات قبل أن تتراجع إلى 6.5 جنيه حاليا .

وأضاف أن الفترة الحالية مع اقتراب فصل الخريف تشهد تدهور الإنتاجية مع عدم وجود كميات من جني المحصول باستثناء الصوب وأواخر مواسم الدلتا .

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزاعة أن إجمالى إنتاج مصر يصل إلى ما يقرب من 8 ملايين طن وتحتل المركز الخامس عالميا فى إنتاج الطماطم خلف الصين والهند وتركيا والولايات المتحدة .

واضاف التقرير أن مصر تصدر نحو 3% من الانتاج بكميات تصل إلى 140 ألف طن كل عام،والعروة الصيفية المبكرة هى أعلى العروات التى تحظى بإنتاجية كبيرة للمعروض من الطماطم التى تزرع خلال شهور فبراير ومارس وأبريل وأقل العروات هى العروة الصيفية المتأخرة والتى تزرع خلال الأشهر الصيفية شديدة الحرارة في يونيو ويوليو في الأقصر والعروة الشتوية التي تزرع في سبتمبر في مناطق الصعيد والإسماعيلية والشرقية.

وتعد الطماطم من أبرز الخضروات المستخدمة بشكل أساسى فى إعداد العديد من وجبات الطعام، وتعرف علميا باسم salanum lycopersicum وهو نبات ينتمى لعائلة الباذنجان وموطنه الأصلى أمريكا الجنوبية وحاليًا يتم زراعة الطماطم فى مختلف أنحاء العالم في المناطق ذات الحرارة المعتدلة والحارة نسبيا ومن أكبر الدول في إنتاجية الطماطم الصين والهند وتركيا وأمريكا وإسبانيا ومصر وإيران .

وهناك أنواع وأشكال مختلفة للطماطم ومن الممكن أن تأتي بألوان مختلفة مثل الأصفر والبرتقالي والأخضر والأحمر وهناك أيضًا أنواع مختلفة مثل “الطماطم الكرزية” المعروفة بالشيري.