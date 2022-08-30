أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء في أسواق الجملة والقطاعي

تماسكت أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء 30-8-2022 وتراوح سعر القفص بين 40 جنيها إلى 80 جنيها للوزن الصغير الذي يبلغ 18 كيلو، وقد تصل إلى 120 جنيها للقفص عالي الجودة “طماطم سلك ” .

ووفقا لتجار فإن الكيلو للمستهلك يتراوح بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه –حسب الجودة – مؤكدين أن سبب التحرك هو مرور السوق بفاصل العروات بين الموسمين الصيفي والشتوي والذي يستمر من سبتمبر إلى نوفمبر من كل عام إذ يتراجع الإنتاج والجني في المحافظات مع بعض الاستثاءات الصغيرة بعض المناطق في الشرقية والصعيد .

وأكد عبد السميع البكري تاجر طماطم بسوق العبور أن أسعار الطماطم خلال الساعات الماضية شهدت تحركا مع انخفاض كميات الجني ورغم ارتفاع درجات الحرارة التي تساعد علي عملية زيادة عملية الجني .

يذكر أن القفص سجل 500 جنيه خلال الشهور الماضية هو القفص الذي يزن 50 كيلو جرام ليصل سعر الكيلو علي أرضه بـ 10 جنيهات وللمستهلك 20 جنيها وشهدت الأيام الماضية وصول سعر كيلو الطماطم للمستهلك إلى 8 جنيهات قبل أن تتراجع إلى 5 جنيهات حاليا .

وأضاف أن الفترة الحالية مع اقتراب فصل الخريف تشهد تدهور الإنتاجية مع عدم وجود كميات من جني المحصول باستثناء الصوب وأواخر مواسم الدلتا .

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزاعة أن إجمالى إنتاج مصر يصل إلى ما يقرب من 8 ملايين طن وتحتل المركز الخامس عالميا فى إنتاج الطماطم، وتصدر نحو 3% من الانتاج بكميات تصل إلى 140 ألف طن كل عام، والعروة الصيفية المبكرة هى أعلى العروات التى تحظى بإنتاجية كبيرة للمعروض من الطماطم التى تزرع خلال شهور فبراير ومارس وأبريل وأقل العروات هى العروة الصيفية المتأخرة والتى تزرع خلال الأشهر الصيفية شديدة الحرارة في يونيو ويوليو في الأقصر والعروة الشتوية التي تزرع في سبتمبر في مناطق الصعيد والإسماعيلية والشرقية.

والطماطم من أبرز الخضروات المستخدمة بشكل أساسى فى إعداد العديد من وجبات الطعام، وتعرف علميا باسم salanum lycopersicum وهو نبات ينتمى لعائلة الباذنجان وموطنه الأصلى أمريكا الجنوبية وحاليًا يتم زراعة الطماطم فى مختلف أنحاء العالم في المناطق ذات الحرارة المعتدلة والحارة نسبيا ومن أكبر الدول في إنتاجية الطماطم الصين والهند وتركيا وأمريكا وإسبانيا ومصر وإيران .

وهناك أنواع وأشكال مختلفة للطماطم ومن الممكن أن تأتي بألوان مختلفة مثل الأصفر والبرتقالي والأخضر والأحمر وهناك أيضًا أنواع مختلفة مثل “الطماطم الكرزية” المعروفة بالشيري.