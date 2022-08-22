أسعار الطماطم اليوم.. ارتفاع طفيف خلال تعاملات الصباح

أسعار الطماطم اليوم.. سجلت أسعار الطماطم اليوم ارتفاعًا طفيفا بقيمة جنيه لتصل إلى 4.5 جنيه بدلا من 3.5 جنيه، فيما سجلت أسعار الخضروات اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022، انخفاضا في بعض الأصناف وفقا للأسعار المعلنة عبر الموقع الرسمي لسوق العبور، حيث وصلت أسعار البامية إلى 20 جنيها، وسجلت أسعار البصل 1.25 جنيه.

وتقدم بوابة«المال نيوز» خلال السطور التالية أسعار الطماطم اليوم والخضروات في سوق العبور.

أسعار الطماطم اليوم 22 أغسطس 2022

شهدت أسعار الطماطم ارتفاعًا طفيفاً خلال تعاملات صباح اليوم لتسجل 3.5-4.5 جنيه للكيلو، فيما سجلت أسعار البطاطس 3- 5.5 جنيه للكيلو، وجاءت أسعار البصل عند 1.25- 2.25 جنيه، بينما ارتفعت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7-11 جنيهًا للكيلو، وجاءت أسعار الفلفل الحامي بـ1.5- 3 جنيهات، والفلفل الرومى بـ2.5- 4.5 جنيه، والفلفل الألوان بـ6- 9 جنيهات للكيلو جرام.

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق

وتباينت أسعار الباذنجان حسب أنواعه فسجلت أسعار الباذنجان الرومي 1.25- 2.25 جنيه، فيما تراوحت أسعار الباذنجان البلدي بين 1.5-2.75 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار الملوخية 2.5- 4 جنيهات. وسجل الخيار 3- 5.5 جنيهات، ووصلت أسعار الليمون من 15 إلى 20 جنيها، وسجلت أسعار الكوسة 4 جنيهات للكيلو جرام. وارتفعت أسعار البامية 4 جنيهات للكيلو جرام لتسجل البامية 16- 22 جنيها.