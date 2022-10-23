أسعار الطاقة تشعل فتيل الاحتجاجات في ألمانيا

احتشد عشرات الآلاف من المحتجين في ست مدن ألمانية أمس السبت لمطالبة السلطات بتحقيق قدر أكبر من العدالة في في توزيع المخصصات الحكومية بما يساعدهم على التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة وبالتحول سريعا نحو وقف الاعتماد على استخدام الوقود الحفري، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وخرج المحتجون في مسيرة في مدن برلين ودوسلدورف وهانوفر وشتوتجارت ودريسدن وفرانكفورت-أم-ماين، حاملين لافتات تحمل مطالبات واسعة تتضمن خفض التضخم وإيقاف محطات الطاقة النووية وزيادة دعم أسعار الطاقة للفقراء.

وذكرت منظمة “جرينبيس” المشاركة في تنظيم الاحتجاجات إن عدد المتظاهرين بلغ نحو 24 ألفا، لكن الشرطة قالت إن نحو 1800 محتج تجمعوا في برلين.

وتتضمن الحزمة التى وافق عليها البرلمان الألمانى الجمعة الماضية مبلغا يدفع مرة واحدة لتغطية فاتورة غاز شهرية للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة وآلية للحد من الأسعار اعتبارا من مارس الماضى.

وسجل التضخم الألماني في سبتمبر الماضي أعلى مستوى فيما يزيد على ربع قرن عند 10.9 بالمئة مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة.