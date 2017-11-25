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أسعار الصيانات الدورية لأوبل موكا.. تعرف عليها

أحمد عوض رصدت "المال" تكاليف الصيانات الدورية - لطراز أوبل موكا - غير شاملة الضريبة، وتتراوح ما بين 1305 و6683 جنيهًا، لمسافات بين 1000 و100 ألف كيلو متر. وتقدر أسعار الصيانات الدورية لمسافات الـ"10، 30 ،50،70، 90" ألف كيلو ألف…

25 نوفمبر، 2017 25 نوفمبر، 2017

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أحمد عوض

رصدت “المال” تكاليف الصيانات الدورية – لطراز أوبل موكا – غير شاملة الضريبة، وتتراوح ما بين 1305 و6683 جنيهًا، لمسافات بين 1000 و100 ألف كيلو متر.

وتقدر أسعار الصيانات الدورية لمسافات الـ”10، 30 ،50،70، 90″ ألف كيلو ألف بـ 1305 جنيهًا، تشمل تغيير زيت المحرك، وفلتر الزيت، وفلتر الهواء، والفحص الكامل على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى ومياه دورة التبريد وزيت الفتيس وزيت باور، ومراجعة مياه المساحات واﻷنوار والعفشة وتربيطها ومجمع الحقن وضبط نظام الاطارات.

وتبلغ تكاليف صيانات الـ 20 و60 ألف كيلومتر 2978 جنيهًا، تتضمن تغيير زيت المحرك، وفلتر الزيت، وفلتر الهواء، وفلتر التكييف، والفحص الكامل على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى ومياه دورة التبريد وزيت الفتيس وزيت باور، ومراجعة مياه المساحات واﻷنوار والعفشة وتربيطها ومجمع الحقن وضبط نظام الإطارات.

وتصل أسعار صيانة الـ 40 و80 ألف كيلومتر إلى 3324 جنيهًا، تشمل تغيير “زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر التكييف، وفلتر الهواء، وزيت الفرامل، وبطارية الريموت، وضبط مستوى الكاشفات اﻷمامية، والفحص الكامل على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى ومياه دورة التبريد وزيت الفتيس وزيت باور، ومراجعة على مياه المساحات واﻷنوار والعفشة وتربيطها ومجمع الحقن وضبط نظام الإطارات.

وتقدر تكاليف صيانة الـ 100 ألف كيلومتر بـ 6683 جنيهًا، تتضمن تغيير فلتر الزيت، وفلتر الهواء، وفلتر التكييف، والبوجيهات، ومجموعة سيور المحرك، والفحص الكامل على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى ومياه دورة التبريد وزيت الفتيس وزيت باور، ومراجعة مياه المساحات واﻷنوار والعفشة وتربيطها ومجمع الحقن وضبط نظام الإطارات.

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار الصيانات الدورية لـ أوبل موكا:

المسافات / باﻷف كيلو متر

تكاليف الصيانات

10

1305

20

2978

30

1305

40

3324

50

1305

60

2978

70

1305

80

3324

90

1305

100

6683

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