أسعار الصيانات الدورية لأوبل موكا.. تعرف عليها

أحمد عوض رصدت "المال" تكاليف الصيانات الدورية - لطراز أوبل موكا - غير شاملة الضريبة، وتتراوح ما بين 1305 و6683 جنيهًا، لمسافات بين 1000 و100 ألف كيلو متر. وتقدر أسعار الصيانات الدورية لمسافات الـ"10، 30 ،50،70، 90" ألف كيلو ألف…

أحمد عوض

رصدت “المال” تكاليف الصيانات الدورية – لطراز أوبل موكا – غير شاملة الضريبة، وتتراوح ما بين 1305 و6683 جنيهًا، لمسافات بين 1000 و100 ألف كيلو متر.

وتقدر أسعار الصيانات الدورية لمسافات الـ”10، 30 ،50،70، 90″ ألف كيلو ألف بـ 1305 جنيهًا، تشمل تغيير زيت المحرك، وفلتر الزيت، وفلتر الهواء، والفحص الكامل على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى ومياه دورة التبريد وزيت الفتيس وزيت باور، ومراجعة مياه المساحات واﻷنوار والعفشة وتربيطها ومجمع الحقن وضبط نظام الاطارات.

وتبلغ تكاليف صيانات الـ 20 و60 ألف كيلومتر 2978 جنيهًا، تتضمن تغيير زيت المحرك، وفلتر الزيت، وفلتر الهواء، وفلتر التكييف، والفحص الكامل على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى ومياه دورة التبريد وزيت الفتيس وزيت باور، ومراجعة مياه المساحات واﻷنوار والعفشة وتربيطها ومجمع الحقن وضبط نظام الإطارات.

وتصل أسعار صيانة الـ 40 و80 ألف كيلومتر إلى 3324 جنيهًا، تشمل تغيير “زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر التكييف، وفلتر الهواء، وزيت الفرامل، وبطارية الريموت، وضبط مستوى الكاشفات اﻷمامية، والفحص الكامل على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى ومياه دورة التبريد وزيت الفتيس وزيت باور، ومراجعة على مياه المساحات واﻷنوار والعفشة وتربيطها ومجمع الحقن وضبط نظام الإطارات.

وتقدر تكاليف صيانة الـ 100 ألف كيلومتر بـ 6683 جنيهًا، تتضمن تغيير فلتر الزيت، وفلتر الهواء، وفلتر التكييف، والبوجيهات، ومجموعة سيور المحرك، والفحص الكامل على تيل الفرامل اﻷمامى والخلفى ومياه دورة التبريد وزيت الفتيس وزيت باور، ومراجعة مياه المساحات واﻷنوار والعفشة وتربيطها ومجمع الحقن وضبط نظام الإطارات.

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار الصيانات الدورية لـ أوبل موكا: